Гол Санчо принес "Боруссии" победу над "Фрайбургом" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Отметим, что матч между "Хоффенхаймом" и "Баварией" (0:6) был прерван на 77-й минуте.

"Аугсбург" - "Боруссия М" 2:3

Голы: Бенсебайни, 49 - 0:1, Штиндль, 53 - 0:2, Левен, 57 - 1:2, Штиндль, 79 - 1:3, Финнбогасон, 83 - 2:3

"Аугсбург": Коубек, Гауэлеу, Лихтштайнер (Фрамбергер, 46), Макс, Едвай, Левен, Груэсо, Рихтер, Хедира (Финнбогасон, 73), Варгас, Нидерлехнер.

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебайни, Нойхаус, Штробль (Крамер, 75), Закария, Хофманн, Тюрам (Плеа, 46), Штиндль.



"Майнц" - "Падерборн" 2:0

Голы: Квайсон, 29 - 1:0, Онисиво, 37 - 2:0

"Майнц": Центнер, Брума, Пьер-Габриэль (Кунде, 64), Ниакате, Мвене, Баку, Озтуналы (Фернандеш, 74), Онисиво, Баррейро, Квайсон, Матета (Салаи, 84).

"Падерборн": Цингерле, Шонлау, Коллинз, Штродик, Янс (Михель, 72), Фридьоунссон, Антви-Аджей (Ястшембски, 56), Василиадис, Гьясула (Сабири, 56), Прегер, Србены.



"Боруссия Д" - "Фрайбург" 1:0

Гол: Санчо, 15 - 1:0

"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Хуммельс (Аканджи, 46), Пишчек, Хакими, Санчо, Витцель, Азар (Рейна, 81), Джан, Брандт (Холанд, 63), Геррейру.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Хайнц (Шлоттербек, 86), Шмид, Хефлер, Хаберер (Кайтель, 46), Шаллаи (Хелер, 70), Грифо, Линхарт, Петерсен.

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