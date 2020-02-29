Гол Санчо принес "Боруссии" победу над "Фрайбургом" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги

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Гол Санчо принес "Боруссии" победу над "Фрайбургом" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Отметим, что матч между "Хоффенхаймом" и "Баварией" (0:6) был прерван на 77-й минуте.

"Аугсбург" - "Боруссия М" 2:3

Голы: Бенсебайни, 49 - 0:1, Штиндль, 53 - 0:2, Левен, 57 - 1:2, Штиндль, 79 - 1:3, Финнбогасон, 83 - 2:3

"Аугсбург": Коубек, Гауэлеу, Лихтштайнер (Фрамбергер, 46), Макс, Едвай, Левен, Груэсо, Рихтер, Хедира (Финнбогасон, 73), Варгас, Нидерлехнер.

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебайни, Нойхаус, Штробль (Крамер, 75), Закария, Хофманн, Тюрам (Плеа, 46), Штиндль.


"Майнц" - "Падерборн" 2:0

Голы: Квайсон, 29 - 1:0, Онисиво, 37 - 2:0

"Майнц": Центнер, Брума, Пьер-Габриэль (Кунде, 64), Ниакате, Мвене, Баку, Озтуналы (Фернандеш, 74), Онисиво, Баррейро, Квайсон, Матета (Салаи, 84).

"Падерборн": Цингерле, Шонлау, Коллинз, Штродик, Янс (Михель, 72), Фридьоунссон, Антви-Аджей (Ястшембски, 56), Василиадис, Гьясула (Сабири, 56), Прегер, Србены.


"Боруссия Д" - "Фрайбург" 1:0

Гол: Санчо, 15 - 1:0

"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Хуммельс (Аканджи, 46), Пишчек, Хакими, Санчо, Витцель, Азар (Рейна, 81), Джан, Брандт (Холанд, 63), Геррейру.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Хайнц (Шлоттербек, 86), Шмид, Хефлер, Хаберер (Кайтель, 46), Шаллаи (Хелер, 70), Грифо, Линхарт, Петерсен.

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2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 23 48
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 23 45
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 22 43
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 23 43
6 Шальке Шальке 23 36
7 Вольфсбург Вольфсбург 23 34
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 23 34
9 Фрайбург Фрайбург 23 33
10 Унион Берлин Унион Берлин 23 29
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 23 28
12 Аугсбург Аугсбург 23 27
13 Герта Герта 24 27
14 Кельн Кельн 22 26
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