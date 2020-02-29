Гол Санчо принес "Боруссии" победу над "Фрайбургом" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 24-го тура немецкой Бундеслиги.
Отметим, что матч между "Хоффенхаймом" и "Баварией" (0:6) был прерван на 77-й минуте.
"Аугсбург" - "Боруссия М" 2:3
Голы: Бенсебайни, 49 - 0:1, Штиндль, 53 - 0:2, Левен, 57 - 1:2, Штиндль, 79 - 1:3, Финнбогасон, 83 - 2:3
"Аугсбург": Коубек, Гауэлеу, Лихтштайнер (Фрамбергер, 46), Макс, Едвай, Левен, Груэсо, Рихтер, Хедира (Финнбогасон, 73), Варгас, Нидерлехнер.
"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебайни, Нойхаус, Штробль (Крамер, 75), Закария, Хофманн, Тюрам (Плеа, 46), Штиндль.
"Майнц" - "Падерборн" 2:0
Голы: Квайсон, 29 - 1:0, Онисиво, 37 - 2:0
"Майнц": Центнер, Брума, Пьер-Габриэль (Кунде, 64), Ниакате, Мвене, Баку, Озтуналы (Фернандеш, 74), Онисиво, Баррейро, Квайсон, Матета (Салаи, 84).
"Падерборн": Цингерле, Шонлау, Коллинз, Штродик, Янс (Михель, 72), Фридьоунссон, Антви-Аджей (Ястшембски, 56), Василиадис, Гьясула (Сабири, 56), Прегер, Србены.
"Боруссия Д" - "Фрайбург" 1:0
Гол: Санчо, 15 - 1:0
"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Хуммельс (Аканджи, 46), Пишчек, Хакими, Санчо, Витцель, Азар (Рейна, 81), Джан, Брандт (Холанд, 63), Геррейру.
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Хайнц (Шлоттербек, 86), Шмид, Хефлер, Хаберер (Кайтель, 46), Шаллаи (Хелер, 70), Грифо, Линхарт, Петерсен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|49
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|23
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|5
|Байер Леверкузен
|23
|43
|6
|Шальке
|23
|36
|7
|Вольфсбург
|23
|34
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Фрайбург
|23
|33
|10
|Унион Берлин
|23
|29
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|12
|Аугсбург
|23
|27
|13
|Герта
|24
|27
|14
|Кельн
|22
|26
|15
|Майнц 05
|23
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|23
|16