Гол Сауля принес победу "Атлетико" над "Бетисом"

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Гол Сауля принес победу "Атлетико" над "Бетисом"

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде одержал победу над "Бетисом". Единственный гол в матче в середине первого тайма забил Сауль Ньигес. Благодаря этой победе "Атлетико" вышел на третье место в Примере. "Бетис" остался на 11-й позиции.

"Бетис" – "Атлетико" - 0:1 (0:1)
Гол: Сауль, 29 - 0:1

"Бетис": Адан, Манди, Дурмиси, Барраган (Грасия, 75), Феддаль, Фабиан Руис (Руибаль, 88), Гуардадо (Камараса, 66), Будебуз, Санчес, Тельо, Леон.

"Атлетико": Облак, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Годин, Сауль, Габи, Коке, Парти (Люка Эрнандес, 90), Корреа (Хименес, 61), Гамейро (Торрес, 76).

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