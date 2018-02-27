Гол Селезнева не помог его команде избежать поражения в первом матче кубка Турции против "Галатасарая"

Теги галатасарайакхисар беледийе гс

Гол Селезнева не помог его команде избежать поражения в первом матче кубка Турции против "Галатасарая"В первом матче кубка Турции "Акхисар Беледиеспор" на своем поле уступил "Галатасараю".

"Акхисар Беледиеспор" - "Галатасарай" - 1:2

Голы: Селезнев, 19 - 1:0, Чалык, 21 - 1:1, Гюмюш, 88 - 1:2.

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Азиз, Чалык, Латовлевич (Гомис, 82), Инан, Джиерджи, Родригес (Фегули, 58), Бельханда (Линнес, 71), Озтекин, Гюмюш.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 23 47
2 Истанбул ББ 23 47
3 Бешикташ 23 44
4 Фенербахче 23 44
5 Кайсериспор 23 38
6 Трабзонспор 23 36
7 Гёзтепе АС Измир 23 36
8 Сивасспор 23 34
9 Малатия Беледийеспор 23 31
10 Акхисар Беледийе ГС 23 30
11 Касимпаса 23 29
12 Бурсаспор 23 27
13 Генчлербирлиги 23 26
14 Антальяспор 23 25
15 Аланьяспор 23 21
16 Коньяспор 23 21
17 Османлыспор 23 20
18 Карабюкспор 23 12
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