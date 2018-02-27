Гол Селезнева не помог его команде избежать поражения в первом матче кубка Турции против "Галатасарая"
В первом матче кубка Турции "Акхисар Беледиеспор" на своем поле уступил "Галатасараю".
"Акхисар Беледиеспор" - "Галатасарай" - 1:2
Голы: Селезнев, 19 - 1:0, Чалык, 21 - 1:1, Гюмюш, 88 - 1:2.
"Галатасарай": Муслера, Мариано, Азиз, Чалык, Латовлевич (Гомис, 82), Инан, Джиерджи, Родригес (Фегули, 58), Бельханда (Линнес, 71), Озтекин, Гюмюш.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|23
|47
|2
|Истанбул ББ
|23
|47
|3
|Бешикташ
|23
|44
|4
|Фенербахче
|23
|44
|5
|Кайсериспор
|23
|38
|6
|Трабзонспор
|23
|36
|7
|Гёзтепе АС Измир
|23
|36
|8
|Сивасспор
|23
|34
|9
|Малатия Беледийеспор
|23
|31
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|23
|30
|11
|Касимпаса
|23
|29
|12
|Бурсаспор
|23
|27
|13
|Генчлербирлиги
|23
|26
|14
|Антальяспор
|23
|25
|15
|Аланьяспор
|23
|21
|16
|Коньяспор
|23
|21
|17
|Османлыспор
|23
|20
|18
|Карабюкспор
|23
|12