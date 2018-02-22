Гол Шатова не помог "Краснодару" уйти от поражения с "Русенборгом"

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Гол Шатова не помог "Краснодару" уйти от поражения с "Русенборгом"Сегодня в контрольном матче "Краснодар" уступил норвежскому "Русенборгу".

"Русенборг" - "Краснодар" - 3:2

Голы: Шатов, 4 - 0:1, Хелланд, 56 - 1:1, Мелинг, 58 - 2:1, Содерлунд, 78 - 3:1, Мамаев, 90 - 3:2.

"Краснодар" (стартовый состав): Синицын, Петров, Грицаенко, Мартынович, Калинин, Перейра, Гранквист, Шатов, Мамаев, Классон, Смолов.

Напомним, ранее в контрольном матче "Динамо" обыграло "Ахмат". | soccernews.ru

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