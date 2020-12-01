Гол Шомуродова не помог "Дженоа" в матче с "Пармой"

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Гол Шомуродова не помог "Дженоа" в матче с "Пармой"

"Дженоа" уступила "Парме" в матче 9-го тура чемпионата Италии. Дебютный гол за генуэзцев  забил экс-игрок "Ростора" Элдор Шомуродов.

"Дженоа" - "Парма" - 1:2 (0:1)

Голы: Жервинью, 10 - 0:1, Жервинью, 47 - 0:2. Шомуродов, 50 - 1:2.

"Дженоа": Палеари, Сапата, Бани (Дестро, 89), Гольданига, Гильоне (Пьяца, 82), Пеллегрини, Бадель (Париджини, 81), Стураро, Лерагер (Зайц, 69), Шомуродов (Пандев, 69), Скамакка.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гальоло (Лаурини, 19), Осорио, Бузи (Якопони, 73), Куцка, Куртич, Скоццарелла (Эрнани, 63), Жервинью, Корнелиус, Карамо (Грасси, 74).

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