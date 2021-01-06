Гол Шомуродова не спас "Дженоа" от поражения

Закончился матч 16 тура итальянской Серии А между "Сассуоло" - "Дженоа". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У гостей голом отметился бывший игрок "Ростова" Эльдор Шомуродов.



"Дженоа" по прежнему остается в зоне вылета. У команды 11 очков и 19 место в таблице Чемпионата. Дела у хозяев обстоят гораздо лучше. "Сассуоло" расположилось на 4 строчке, набрав 29 баллов.



"Сассуоло" - "Дженоа" 2:1 (0:0)

Голы: Бога, 52 - 1:0, Шомуродов, 64 - 1:1, Распадори, 83 - 2:1

"Сассуоло": Консильи, Рожерио, Мюльдюр, Феррари, Айхан, Джуричич (Распадори, 74), Маньянелли (Бурабия, 58), Берарди (Дефрель, 35), Локателли (Обианг, 74), Бога, Капуто (Траоре, 58).