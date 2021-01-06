Гол Шомуродова не спас "Дженоа" от поражения

Теги эльдор шомуродовсассуолодженоа

Гол Шомуродова не спас "Дженоа" от пораженияЗакончился матч 16 тура итальянской Серии А между "Сассуоло" - "Дженоа". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У гостей голом отметился бывший игрок "Ростова" Эльдор Шомуродов

"Дженоа" по прежнему остается в зоне вылета. У команды 11 очков и 19 место в таблице Чемпионата. Дела у хозяев обстоят гораздо лучше. "Сассуоло" расположилось на 4 строчке, набрав 29 баллов.

"Сассуоло" - "Дженоа" 2:1 (0:0)

Голы: Бога, 52 - 1:0, Шомуродов, 64 - 1:1, Распадори, 83 - 2:1

"Сассуоло": Консильи, Рожерио, Мюльдюр, Феррари, Айхан, Джуричич (Распадори, 74), Маньянелли (Бурабия, 58), Берарди (Дефрель, 35), Локателли (Обианг, 74), Бога, Капуто (Траоре, 58).

"Дженоа": Перин, Дзаппакоста, Масьелло (Гильоне, 57), Кришито, Чиборра (Пьяца, 57), Бадель (Ровелла, 58), Радованович, Лерагер, Зайц (Дестро, 82), Скамакка (Гольданига, 71), Шомуродов.

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