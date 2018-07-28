Гол Сигурдарсона принёс "Ростову" победу над "Ахматом"

В рамках первого тура чемпионата России "Ростов" на своём поле одержал минимальную победу над "Ахматом" благодаря голу Бьорна Сигурдарсона. Стоит отметить, что грозненская команда с середины первого тайма играла в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова за фол последней надежды.

"Ростов" – "Ахмат" - 1:0

Гол: Сигурдарсон, 45 - 1:0.

"Ростов": Абаев, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Скопинцев (Мирзов, 63), Юсупов, Калачев (Гулиев, 69), Ионов, Гацкан, Ингасон, Сигурдарсон (Шомуродов, 75).

"Ахмат": Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Мохаммади, Роши, Исмаэл (Мусалов, 79), Швец, Бериша (Иванов, 82), Думбия, Садаев (Плиев, 28).

Удаление: Семёнов (25).

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