Гол Силвы в компенсированное время принес "Милану" победу над "Барселоной"

"Милан" и "Барселона" завершили выступления на международном кубке чемпионов, в большинстве своем играли они неосновными составами, что и вылилось в не самые радужные результаты. Каталонцы в итоге заняли последнее 18 место, набрав два очка, "Милан" пока восьмой, но позже он должен опуститься ниже.

"Барселона" активнее начала игру, чаще атаковала, но угроз воротам Доннаруммы создать не могла. В начале матча неплохой прострел от Малкома так и не нашел адресата. В середине тайма Артур решился на удар с линии штрафной, мяч летел в "девятку", однако вратарь "Милана" спас свою команду. Затем снова в центре внимания оказался Малком, Доннарумма уже не мог помочь своей команде, но за "Милан" сыграла штанга.

Во втором тайме картина игры не изменилась, "Милан" действовал инертно, "Барселона" владела территориальным преимуществом, хотя больших скоростей не включала. Активный Малком выделялся больше всех, он намерен пробиться в основной состав, поэтому Дембеле стоит задуматься о своих перспективах. Малком на 58 минуте снова взял игру на себя, прицельно пробив под перекладину – Доннарумма продемонстрировал свою реакцию.

Затем последовала серия замен, команды почти каждую минуту выпускали на поле новых игроков, темп окончательно упал. Команды активизировались лишь в концовке встречи, на дальний удар Чалханоглу, с которым справился вратарь, ответил Кикард Пуиг. Молодой игрок должен был заносить мяч в пустой угол ворот после прострела Семеду с правого края, но так и не попал в створ.

Казалось, что пенальти не избежать, однако перед самым свистком "Милан" сумел забить победный гол. Чалхоноглу отдал пас в штрафную на Кесси, тот перевел игровой снаряд дальше на Силву, а португалец без помех пробил в ближний угол. Времени на то, чтобы отыграться у "Барселоны" уже не было, арбитр сразу дал финальный свисток.

"Милан" - "Барселона" - 1:0

Гол: Силва, 90+3, 1:0

"Милан": Доннарумма, Родригес (Антонелли, 61), Мусаккьо (Сапата, 79), Романьоли, Калабриа (Абате, 61), Кессье, Локателли (Маури, 61), Чалханоглу, Сусо (Бонавентура, 79) , Кутроне (Силва, 61), Борини (Халилович, 61).

"Барселона": Силлессен (Тер Штеген, 46), Семеду, Марлон (Руис, 77), Ленгле, Миранда, Артур, Рафинья (Мингеса, 77), Серхи Роберто, Мунир, Малком, Алькасер (Пуиг, 46).

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru

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