Гол Симеоне помог "Фиорентине" разгромить СПАЛ в Серии А

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Гол Симеоне помог "Фиорентине" разгромить СПАЛ в Серии А

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на выезде разгромила СПАЛ со счетом 4:1. Счет открыл Андреа Петанья, но затем голы Эдимилсона Фернандеша, Жордана Верету, Джованни Симеоне и Жерсона Сантоса принесли победу "фиалкам".

Благодаря победе "Фиорентина" вышла на восьмое место в турнирной таблице Серии А. СПАЛ остался на 15-й позиции.

СПАЛ – Фиорентина - 1:4 (1:1)
Голы: Петанья, 36 - 1:0, Фернандеш, 44 - 1:1, Верету, 79 (с пенальти) - 1:2, Симеоне, 80 - 1:3, Жерсон, 88 - 1:4

СПАЛ: Вивиано, Чонек, Бонифаци, Фелипе (Флоккари, 86), Куртич, Фарес, Валоти, Ладзари (Мурджиа, 13), Вальдифьори (Скьяттарелла, 46), Антенуччи, Петанья.

"Фиорентина": Лафон, Чеккерини (Лорини, 46), Бираги, Миленкович, Витор Уго, Фернандеш (Дабо, 82), Верету, Жерсон, Бенасси (Симеоне, 72), Кьеза, Муриэль.

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