Гол Симеоне помог "Фиорентине" разгромить СПАЛ в Серии А
В матче 24-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на выезде разгромила СПАЛ со счетом 4:1. Счет открыл Андреа Петанья, но затем голы Эдимилсона Фернандеша, Жордана Верету, Джованни Симеоне и Жерсона Сантоса принесли победу "фиалкам".
Благодаря победе "Фиорентина" вышла на восьмое место в турнирной таблице Серии А. СПАЛ остался на 15-й позиции.
СПАЛ – Фиорентина - 1:4 (1:1)
Голы: Петанья, 36 - 1:0, Фернандеш, 44 - 1:1, Верету, 79 (с пенальти) - 1:2, Симеоне, 80 - 1:3, Жерсон, 88 - 1:4
СПАЛ: Вивиано, Чонек, Бонифаци, Фелипе (Флоккари, 86), Куртич, Фарес, Валоти, Ладзари (Мурджиа, 13), Вальдифьори (Скьяттарелла, 46), Антенуччи, Петанья.
"Фиорентина": Лафон, Чеккерини (Лорини, 46), Бираги, Миленкович, Витор Уго, Фернандеш (Дабо, 82), Верету, Жерсон, Бенасси (Симеоне, 72), Кьеза, Муриэль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Лацио
|23
|38
|7
|Аталанта
|24
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|СПАЛ
|23
|22
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|23
|9