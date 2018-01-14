Гол Систо принес "Сельте" победу над "Леванте"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Сельта" на выезде была сильнее "Леванте". Единственный гол в концовке первого тайма забил Пионе Систо. Эта победа позволила "Сельте" подняться на 10 место в Ла Лиге. "Леванте" осталось на 16-й позиции.

"Леванте" – "Сельта" - 0:1 (0:1)

Гол: Систо, 37 - 0:1

"Леванте": Оласабаль, Постиго, Луна, Коке, Робер, Лерма, Дукуре (Барди, 84), Кампанья (Джейсон, 46), Моралес, Боатенг, Иви Лопес (Нано, 79).

"Сельта": Бланко, Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья, Васс (Радоя, 72), Лоботка, Эрнандес, Систо (Браис Мендес, 81), Аспас, Макси Гомес (Гомес, 87).

Не пропустите: Систо поучаствовал в девяти голах в последних восьми выездных матчах Ла Лиги. | http://soccernews.ru