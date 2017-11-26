Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Уралом"

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Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Уралом"

В рамках 18-го тура чемпионата России "Урал" уступил "Краснодару".

"Урал" – "Краснодар" 0:1

Гол: Смолов, 34 - 0:1

"Урал": Годзюр, Кулаков, Чернов, Балажиц (Ароян, 9), Меркулов, Майега, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Евсеев (Ильин, 73), Портнягин.

"Краснодар": Синицын, Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Каборе, Газинский, Жоаозиньо (Иван, 78), Перейра, Классон, Смолов.

Предупреждение: Меркулов (71). | http://soccernews.ru

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