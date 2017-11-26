Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Уралом"
В рамках 18-го тура чемпионата России "Урал" уступил "Краснодару".
"Урал" – "Краснодар" 0:1
Гол: Смолов, 34 - 0:1
"Урал": Годзюр, Кулаков, Чернов, Балажиц (Ароян, 9), Меркулов, Майега, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Евсеев (Ильин, 73), Портнягин.
"Краснодар": Синицын, Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Каборе, Газинский, Жоаозиньо (Иван, 78), Перейра, Классон, Смолов.
Предупреждение: Меркулов (71). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Каррера: "Надеюсь испортить день рождения Манчини"
-
Хамесу поставили диагноз
-
Перес определил трех кандидатов на усиление атаки "Реала" в январе
-
Три английских клуба интересуются форвардом "Атлетико"
-
Два хавбека "Реала" в январе хотят сменить команду
-
Радимов: "Не сомневаюсь, что в матче "Спартак" - "Зенит" будет много голов"
-
Перес: "Реал" никогда не сдается"
-
Кейн сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"
-
"Реал" начал переговоры по своему первому зимнему подписанию
-
Бышовец сделал прогноз на матч "Спартак" - "Зенит"
-
"Спартак" и "Зенит" назвали свои составы
-
Зидан: "Никто из игроков не хочет уходить из "Реала"
-
"Интер" планирует вдвое увеличить сумму отступных за Икарди
-
Агент: "Бэйлу больно от того, что фанаты "Реала" свистят в его адрес, но при этом поддерживают других игроков команды"
-
Игуаин не сыграет с "Наполи"
-
Гётце выбыл на полтора месяца
-
Монтелла прокомментировал свою отставку
-
Нани пропустит больше, чем ожидалось
-
"Челси" активизирует переговоры с Куртуа по новому контракту
-
Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|18
|39
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|18
|32
|4
|Краснодар
|18
|30
|5
|Спартак Москва
|17
|28
|6
|Ахмат
|18
|25
|7
|Уфа
|18
|24
|8
|Урал
|18
|24
|9
|Арсенал Тула
|18
|24
|10
|Ростов
|18
|22
|11
|Амкар
|18
|21
|12
|Рубин
|18
|20
|13
|Тосно
|18
|20
|14
|Динамо Москва
|18
|16
|15
|Анжи
|18
|16
|16
|СКА Хабаровск
|18
|12