Гол со штрафного позволил "Милану" обыграть "Кальяри"

Разгромивший в первом туре "Кротоне" "Милан" встретился на своем поле с еще одним аутсайдером Серии А "Кальяри". Главный тренер Винченцо Монтелла выставил уже привычный состав с молодым Кутроне на острие атаки, которому должны были помогать Сусо и Борини. Уже на десятой минуте эта связка сработала: Сусо на правом фланге обыграл защитника, затем прострелил на свободного Кутроне, которому оставалось лишь поразить пустой угол ворот.

"Кальяри" после пропущенного мяча сразу пошел в атаку, практически сразу же Сау выскочил один на один с Доннаруммой, но переиграть вратаря не сумел. "Милан" на это ответил неточным дальним ударом от Кутроне. Несмотря на быстрый гол, нельзя было сказать, что "Милан" владел подавляющим преимуществом, "Кальяри" при каждом удобном случае бежал в атаку и вполне мог сравнять счёт: активный Сау вновь напомнил о себе в середине тайма, когда принял мяч в штрафной "Милана" после длинной передачи, а затем отправил игровой снаряд в угол. Вратарь помочь своей команде не сумел, однако штанга помешала гостям сравнять счёт.

Ближе к 30 минуте "Кальяри" даже перехватил инициативу, Педро неплохо пробивал в верхний угол после продолжительной комбинации, но в створ не попал, затем он навесил со штрафного, после чего Чигарини пытался переправить мяч в ворота, но и Луке не хватило точности.

В конце тайма Педро едва не воспользовался ошибкой Доннаруммы, который подарил мяч сопернику, а тот сразу же пробил по пустым воротам – спас свою команду вернувшийся в оборону Монтоливо, вынесший игровой снаряд с "ленточки". У "Милана" в первом тайме моментов практически не было, можно выделить только удар Борини в ближний угол, когда Краньо перевел мяч на угловой.

В начале второй половине "Кальяри" улыбнулась удача: Кеси обрезал "Милан", замешкавшись с мячом у своих ворот, Сау сделал перехват, отдал пас на Фариаса, тот вывел на ударную позицию активного Педро, который точно пробил в левый угол. Кесси тут же бросился исправлять свою ошибку, хотел игрок заработать пенальти, но арбитр на его падение в штрафной "Кальяри" не реагировал.

"Милану" нужно было активизироваться, прижать "Кальяри" к их воротам, однако сделать этого не удавалось. Именно в этот момент на помощь пришел штрафной от Сусо, который закрутил мяч точно под правую штангу. Забив гол "Милан" успокоился, Винченцо Монтелла на последних минутах выпустил новичка Калинича, который впервые вышел на поле в составе "Милана".

На последних минутах Кесси забил третий гол, но он был не засчитан из-за нарушения правил, но и без этого "Милан" добыл важные три очка. "Кальяри" же остался в подвале турнирной таблицы.

"Милан" – "Кальяри" 2:1

Голы: Кутроне, 10; Педро, 56 – 1:1; Сусо, 70 – 2:1

"Милан": Доннарумма, Конти, Родригес, Бонуччи, Мусаккьо, Монтоливо, Кесси, Чалханоглу (Билья, 62), Борини, Кутроне (Калинич, 78), Сусо.

"Кальяри": Краньо, Падоин (Фараго, 83), Писакане, Андреолли, Капуано, Чигарини, Барелла, Ионице, Педро (Чоп, 75), Сау, Фариас (Коссу, 85).

Вячеслав Горбачев

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