Гол Сона в ворота "Бернли" признан лучшим в АПЛ по итогам декабря

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Гол Сона в ворота "Бернли" признан лучшим в АПЛ по итогам декабря

Гол нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина в ворота "Бернли" стал лучшим в АПЛ по итогам декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В этой встрече 27-летний футболист отметился голом на 32-й минуте после результативной передачи защитника Яна Вертонгена.

В текущем сезоне Сон участвовал в 16 матчах АПЛ, забив 5 голов и сделав 7 ассистов.

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