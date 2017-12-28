Гол Стерлинга позволил "Манчестер Сити" одержать 18-ю кряду победу в Премьер-лиге

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Гол Стерлинга позволил "Манчестер Сити" одержать 18-ю кряду победу в Премьер-лиге

Абсолютный лидер английской Премьер лиги "Манчестер Сити" в рамках 20-го тура гостил у самой северной команды чемпионата – "Ньюкасл Юнайтед". В предыдущем туре

"сороки" смогли прервать свою безвыигрышную серию победой в Лондоне. Так что подопечных Хосепа Гвардиолы ждал непростой матч.

То, что гости завладеют мячом с первых минут встречи, не стало неожиданностью. Однако же удивило тотальное превосходство "горожан" по ходу стартового отрезка матча. Примерно на 18-й минуте статистика показывала у манкунианцев 90 процентов владения мячом. Прямо скажем, редкое событие в футболе. Что и говорить, хозяева поля осознанно прижались к своим воротам, пытаясь сдержать натиск лидера АПЛ. И, нужно отметить, до поры до времени им это удавалось.

А ведь моменты у "Сити" были хорошие. Впервые счет мог быть открыт уже на 7-й минуте. Фернандиньо зряче навешивал на дальнюю штангу, где передачу партнера замыкал Агуэро. Все делал правильно аргентинец, вот только попал в штангу. Вскоре поле вынужденно покинул Компании, однако вместо защитника Гвардиола предпочел выпустить игрока атакующего плана – Жезуса.

А на 17-й минуте просто удивительный сэйв получился у Эллиота. Де Брюйне с правого фланга подал штрафной, а первым на мяче оказался Агуэро. Подрезал Серхио головой сферу, но голкипер "Ньюкасла Юнайтед" вытащил мяч из-под перекладины.

Что интересно, на исходе получаса игры и третий голевой момент "горожан" завершал Агуэро. Получил он мяч на подступах к штрафной, резко ушел вправо от двух защитников и нанес хлесткий удар. Звон мяча, ударившегося о штангу, слышал весь "Сент-Джеймс Парк". Но как же не везло гостям!

Впрочем, через минуту счет в матче был открыт. Отличиться, имея моменты, не мог Агуэро, а вот Стерлинг использовал первый же свой шанс. Сам Рахим и начал голевую атаку. С левой бровки отпасовал Стерлинг на де Брюйне, а сам рванул в штрафную под заброс от бельгийца. Бить с левого угла вратарской с правой было неудобно, поэтому Рахим в падении ковырнул мяч левой впритирку со штангой, обманув голкипера. Сфера ударилась об стойку и вползла в ворота – 0:1.  

Только после этого "Манчестер Сити" успокоился, значительно сбавив обороты. И спустя несколько минут чуть было не поплатился за это. Хозяева провели быструю атаку, мяч с правого фланга был навешен в центр штрафной, где у Хоселу удар не получился. Сфера долетела таким образом до Ааронса, который изящным ударом забросил круглого в дальний верхний угол. Эдерсон уже не доставал мяч, но на помощь голкиперу "горожан" пришел Отаменди, выбив сферу с ленточки. На этом команды решили сделать паузу и дождаться тайма второго.

Что интересно, вторая половина матча началась с такого же тотального превосходства "Манчестер Сити". Гости имели несколько моментов для взятия ворот, и только чудом мяч не влетал в ворота. Показательным стал эпизод на 56-й минуте, когда Жезус вывел Де Брюйне к воротам, но бельгиец не в свойственной ему манере пробил коряво вдалеке от створа ворот, хотя ситуация была убойная.

А в середине тайма уже везение отвернулось от Кевина Де Брюйне. Это Стерлинг слева выложил мяч под удар бельгийцу, который с 25 метров влепил сферу точно в правую штангу. Добил мяч в ворота в этом эпизоде Агуэро, но Серхио в момент удара Де Брюйне находился в офсайде, поэтому гол справедливо был отменен.

Вторая же половина тайма прошла с небольшим преимуществом "Ньюкасла Юнайтед". Хозяевам нужно было отыгрываться, и они бросили вперед большие силы. Усилил игру своей команды и Рафаэль Бенитес, сделав ряд замен. "Сороки" нагнетали и на 89-й минуте получили тот единственный шанс, который мог стать голевым. Атсу на левом крае чужой штрафной лихо разобрался с опекунами и навесил в центр, а там Гэйл головой в падении пробивал в правую "шестерку", но чуток не попал в цель.

В итоге лидер английской Премьер-лиги увозит трудную победу с минимальным счетом, но как бы завершился матч, если бы "горожане" реализовали хотя бы часть своих моментов?    

"Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 0:1

Гол: Стерлинг, 31.

"Ньюкасл Юнайтед": Элиот, Йедлин, Ласкеллес, Дамметт, Манкильо, Мбемба (Мерино, 77), Шелви, Диаме, Мерфи, Ааронс (Атсу, 71), Хоселу (Гейл, 62).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Данило, Компании (Жезус, 11), Отаменди, Фернандиньо, Де Брюйне, Гюндоган, Б.Силва (Сане, 83), Стерлинг, Агуэро (Мангаля, 77).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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