Гол Суареса "Интеру" стал лучшим во 2-м туре Лиги Чемпионов
УЕФА выбрал гол форварда "Барселоны" Луиса Суареса миланскому "Интеру" (2:1) лучшим во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Красивый удар с лета Луиса Суареса признан Голом недели! #ЛигаЧемпионов | @NissanFootball pic.twitter.com/4mSCaIuNXk— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 4 октября 2019 г.
За награду также боролись полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш, защитник "Баварии" Йозуа Киммих и полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане.
Посмотреть лучший забитый мяч Суареса и других претендентов можно на официальном сайте УЕФА.
Отметим, что сегодня, 4 октября, стало известно, что Суарес пропустит ближайшие матчи сборной Уругвая.
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