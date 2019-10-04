Гол Суареса "Интеру" стал лучшим во 2-м туре Лиги Чемпионов

УЕФА выбрал гол форварда "Барселоны" Луиса Суареса миланскому "Интеру" (2:1) лучшим во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

За награду также боролись полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш, защитник "Баварии" Йозуа Киммих и полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане.

Посмотреть лучший забитый мяч Суареса и других претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Отметим, что сегодня, 4 октября, стало известно, что Суарес пропустит ближайшие матчи сборной Уругвая.

А еще: Гальярдо может возглавить "Барселону" в случае увольнения Вальверде | http://soccernews.ru