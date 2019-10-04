Гол Суареса "Интеру" стал лучшим во 2-м туре Лиги Чемпионов

2 Теги луис суаресбарселонаинтер милан

Гол Суареса "Интеру" стал лучшим во 2-м туре Лиги Чемпионов

УЕФА выбрал гол форварда "Барселоны" Луиса Суареса миланскому "Интеру" (2:1) лучшим во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

За награду также боролись полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш, защитник "Баварии" Йозуа Киммих и полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане.

Посмотреть лучший забитый мяч Суареса и других претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Отметим, что сегодня, 4 октября, стало известно, что Суарес пропустит ближайшие матчи сборной Уругвая.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Неплохой гол,как и у Зиеша,в принципе справедливо.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Шикарный гол.

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