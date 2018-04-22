Гол Ташаева принес "Динамо" победу и отправил "СКА-Хабаровск" в ФНЛ

В матче 27-го тура чемпионата России "Динамо" на выезде победило "СКА-Хабаровск" благодаря голу Александра Ташаева. После этого матча "Динамо" поднялось на десятое место, а СКА вылетел из Премьер-лиги.

"СКА-Хабаровск" – "Динамо" - 0:1 (0:0)

Гол: Ташаев, 69 - 0:1

"СКА-Хабаровск": Довбня, Пуцко, Наваловский, Гришко, Димидко, Савичев (Секульски, 68), Федотов (Самсонов, 70), Никифоров, Карасев, Канунников (Черевко, 84), Маркович.

"Динамо": Шунин, Шуньич, Рыков, Козлов, Рауш, Ташаев, Тетте, Соу, Луценко (Соснин, 80), Панченко (Марков, 56), Черных (Темников, 64).

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