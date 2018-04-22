Гол Ташаева принес "Динамо" победу и отправил "СКА-Хабаровск" в ФНЛ

Теги ска хабаровскдинамо москва

Гол Ташаева принес "Динамо" победу и отправил "СКА-Хабаровск" в ФНЛ

В матче 27-го тура чемпионата России "Динамо" на выезде победило "СКА-Хабаровск" благодаря голу Александра Ташаева. После этого матча "Динамо" поднялось на десятое место, а СКА вылетел из Премьер-лиги.

"СКА-Хабаровск" – "Динамо" - 0:1 (0:0)
Гол: Ташаев, 69 - 0:1

"СКА-Хабаровск": Довбня, Пуцко, Наваловский, Гришко, Димидко, Савичев (Секульски, 68), Федотов (Самсонов, 70), Никифоров, Карасев, Канунников (Черевко, 84), Маркович.

"Динамо": Шунин, Шуньич, Рыков, Козлов, Рауш, Ташаев, Тетте, Соу, Луценко (Соснин, 80), Панченко (Марков, 56), Черных (Темников, 64).

Не пропустите: Битва за Лигу Чемпионов: ЦСКА против "Краснодара". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 26 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Динамо Москва 27 33
11 Ахмат 26 31
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов