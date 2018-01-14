Гол Теродде на 96-й минуте принес "Кельну" победу над гладбахской "Боруссией"

В матче 18-го тура чемпионата Германии "Кельн" добился победы над менхенгладбахской "Боруссией". Счет открыл Фредерик Соренсен, но затем равновесие восстановил Раффаэл. Победу "козлам" принес гол Симоне Теродде на шестой компенсированной минуте. Несмотря на эту победу "Кельн" по-прежнему занимает последнее место в Бундеслиге. "Боруссия" осталась на шестой позиции.

"Кельн" – "Боруссия" Менхенгладбах - 2:1 (1:0)

Голы: Соренсен, 34 - 1:0, Раффаэл, 69 - 1:1, Теродде, 90+6 - 2:1

"Кельн": Хорн, Клюнтер, Хорхе Мере, Хайнц, Хектор (Рауш, 72), Озджан, Хегер, Йойич (Гирасси, 78), Соренсен, Теродде, Цоллер (Клеменс, 63).

"Боруссия" Мх: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вестергор, Вендт, Грифо (Раффаэл, 46), Херрманн (Хофманн, 80), Закария, Крамер (Кюизанс, 68), Азар, Штиндль.

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