Гол Теродде на 96-й минуте принес "Кельну" победу над гладбахской "Боруссией"

Теги кельнборуссия менхенгладбах

Гол Теродде на 96-й минуте принес "Кельну" победу над гладбахской "Боруссией"

В матче 18-го тура чемпионата Германии "Кельн" добился победы над менхенгладбахской "Боруссией". Счет открыл Фредерик Соренсен, но затем равновесие восстановил Раффаэл. Победу "козлам" принес гол Симоне Теродде на шестой компенсированной минуте. Несмотря на эту победу "Кельн" по-прежнему занимает последнее место в Бундеслиге. "Боруссия" осталась на шестой позиции.

"Кельн" – "Боруссия" Менхенгладбах - 2:1 (1:0)
Голы: Соренсен, 34 - 1:0, Раффаэл, 69 - 1:1, Теродде, 90+6 - 2:1

"Кельн": Хорн, Клюнтер, Хорхе Мере, Хайнц, Хектор (Рауш, 72), Озджан, Хегер, Йойич (Гирасси, 78), Соренсен, Теродде, Цоллер (Клеменс, 63).

"Боруссия" Мх: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вестергор, Вендт, Грифо (Раффаэл, 46), Херрманн (Хофманн, 80), Закария, Крамер (Кюизанс, 68), Азар, Штиндль.

Не пропустите: Румменигге: "Надеюсь, что Горетцка перейдет в "Баварию". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 18 44
2 РБ Лейпциг 18 31
3 Шальке 18 30
4 Боруссия Дортмунд 18 29
5 Байер Леверкузен 18 28
6 Боруссия Менхенгладбах 18 28
7 Аугсбург 18 27
8 Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт 18 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 18 24
12 Вольфсбург 18 20
13 Штутгарт 18 20
14 Фрайбург 18 20
15 Майнц 05 18 17
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 18 15
18 Кельн 18 9
Полная таблица

топ-5 тегов