Гол Тиля помог "Фейеноорду" разгромить "Фортуну"

Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" на своем поле разгромил "Фортуну" со счетом 5:0.

Победу роттердамскому клубу принесли дубль Брайана Линссена, голы Гуса Тиля, Луиса Синистерры и Алирезы Джаханбахша.

Напомним, что Тиль арендован у московского "Спартака".

"Фейеноорд", набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

"Фейеноорд" - "Фортуна" - 5:0 (2:0)

Голы: Тиль, 8 - 1:0, Линссен, 26 - 2:0, Линссен, 52 - 3:0, Синистерра, 63 - 4:0, Джаханбахш, 89 - 5:0.

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