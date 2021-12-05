Гол Тиля помог "Фейеноорду" разгромить "Фортуну"

Теги спартак москвафейеноордгус тиль

Гол Тиля помог "Фейеноорду" разгромить "Фортуну"

Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" на своем поле разгромил "Фортуну" со счетом 5:0.

Победу роттердамскому клубу принесли дубль Брайана Линссена, голы Гуса Тиля, Луиса Синистерры и Алирезы Джаханбахша.

Напомним, что Тиль арендован у московского "Спартака".

"Фейеноорд", набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

"Фейеноорд" - "Фортуна" - 5:0 (2:0)
Голы: Тиль, 8 - 1:0, Линссен, 26 - 2:0, Линссен, 52 - 3:0, Синистерра, 63 - 4:0, Джаханбахш, 89 - 5:0.

Не пропустите: Успехи "Спартак" и ЦСКА, осечка "Зенита": результаты 17-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" обыграл "Дженоа" Шевченко

"Ювентус" обыграл "Дженоа" Шевченко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов