Гол Тиля помог "Фейеноорду" разгромить "Фортуну"
Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" на своем поле разгромил "Фортуну" со счетом 5:0.
Победу роттердамскому клубу принесли дубль Брайана Линссена, голы Гуса Тиля, Луиса Синистерры и Алирезы Джаханбахша.
Напомним, что Тиль арендован у московского "Спартака".
"Фейеноорд", набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
"Фейеноорд" - "Фортуна" - 5:0 (2:0)
Голы: Тиль, 8 - 1:0, Линссен, 26 - 2:0, Линссен, 52 - 3:0, Синистерра, 63 - 4:0, Джаханбахш, 89 - 5:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23