Гол Тосуна приносит Турции победу над Хорватией

Сборная Турции в определяющем для себя матче принимала лидера группы Хорватию. Турецкой команде необходима была только победа, чтобы продолжить борьбу за выход на ЧМ, поражение же при определенных обстоятельствах ставило крест на надеждах на поездку в Россию.

Стартовый отрезок матча остался за Хорватией, на пятой минуте после стенки Ковачича и Брозовича Марсело выстрелил по воротам с правого угла штрафной – Бабаджан в прыжке перевёл мяч на угловой. Через несколько минут очередной стандарт у ворот Турции завершился ударом Баделя, после чего мяч полетел к Йилмазу, который рукой вынес мяч с линии. Венгерский арбитр Виктор Кашшаи очевидного нарушения правил не увидел.

Турецкие игроки ответили своим моментом буквально через минуту, когда Йилмаз отдал отличный пас в штрафную на Турана, Арда прострелил с левого края в центр на Тосуна, но тот с близкой дистанции не попал в створ.

После резвого начала игра немного успокоилась, ни одна из команд не могла завладеть инициативой, моментов также фактически не было. Хорватов такое развитие событий устраивало больше, туркам же нужно было прибавлять.

Уже после перерыва игроки сборной Турции завелись и на некоторое время закрыли соперника на его половине поля. Турки нагнетали обстановку у ворот Субашича, несколько раз пробивали, но опасными их назвать можно было лишь с большой натяжкой. Хорваты, в свою очередь, отметились только одним достойным ударом от Перишича, который с левого края пытался закрутить мяч в дальний угол, однако мяч пролетел рядом со штангой.

Время шло, турки никак не могли взломать оборону соперника, когда им на помощь пришел дальний выстрел Озьякупа – Субашич неуверенно отбил мяч перед собой, а первым на добивание успел Тосун, который в касание переправил игровой снаряд в правый угол. В оставшееся время Турция успешно справилась с вялыми попытками хорватов сравнять счет и в итоге одержала важнейшую победу. Четыре команды продолжают вести борьбу за первое место в группе, интрига закручена до предела.

Турция – Хорватия

Гол: Тосун, 75 – 1:0

Турция: Бабаджан, Озьякуп, Сеюнджю, Топал, Эркин, Айхан, Шахин (Йокулсу, 87), Туран (Мор, 70), Йилмаз (Туфан, 82), Чалханоглу, Тосун.



Хорватия: Субашич, Врсалько (Чоп, 84), Ловрен, Вида, Пиварич, Ковачич (Крамарич, 70), Модрич, Брозович, Бадель, Перишич, Калинич (Манджукич, 62)

Вячеслав Горбачев

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