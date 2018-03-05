Гол Товена на 95-й минуте спас "Марсель" от поражения в матче с "Нантом"
В матче 28-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле сыграл вничью с "Нантом" (1:1). В начале встречи счет открыл Лео Дюбуа, но в компенсированное время марсельцев спас Флориан Товен. После этого матча "Марсель" занимает третье место в Ла Лиге, а "Нант" поднялся на седьмую позицию.
"Марсель" – "Нант" - 1:1 (0:1)
Голы: Дюбуа, 11 - 0:1, Товен, 90+5 - 1:1
"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Амави, Сарр (Сакаи, 80), Сансон (Окампос, 65), Луис Густаво, Пайет, Замбо-Ангисса (Лопес, 65), Товен, Жермен.
"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Диего Карлос, Дюбуа, Лукас Лима, Крхин, Андрей Жиротто (Туре, 90), Ронжье, Кайембе (Илоки, 46), Авазьем, Сала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|74
|2
|Монако
|28
|60
|3
|Марсель
|28
|56
|4
|Лион
|28
|51
|5
|Ренн
|28
|41
|6
|Монпелье
|28
|40
|7
|Нант
|28
|40
|8
|Ницца
|28
|39
|9
|Бордо
|28
|36
|10
|Дижон
|28
|36
|11
|Генгам
|28
|35
|12
|ФК Кан
|28
|35
|13
|Сент-Этьен
|28
|35
|14
|Анжер
|28
|31
|15
|Страсбур
|28
|31
|16
|Амьен
|28
|29
|17
|Тулуза
|28
|29
|18
|Труа
|28
|28
|19
|Лилль
|28
|27
|20
|Метц
|28
|20