Гол Товена на 95-й минуте спас "Марсель" от поражения в матче с "Нантом"

В матче 28-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле сыграл вничью с "Нантом" (1:1). В начале встречи счет открыл Лео Дюбуа, но в компенсированное время марсельцев спас Флориан Товен. После этого матча "Марсель" занимает третье место в Ла Лиге, а "Нант" поднялся на седьмую позицию.

"Марсель" – "Нант" - 1:1 (0:1)

Голы: Дюбуа, 11 - 0:1, Товен, 90+5 - 1:1

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Амави, Сарр (Сакаи, 80), Сансон (Окампос, 65), Луис Густаво, Пайет, Замбо-Ангисса (Лопес, 65), Товен, Жермен.

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Диего Карлос, Дюбуа, Лукас Лима, Крхин, Андрей Жиротто (Туре, 90), Ронжье, Кайембе (Илоки, 46), Авазьем, Сала.

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