Гол Трезеге на 93-й минуте вывел "Астон Виллу" в финал Кубка лиги

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Гол Трезеге на 93-й минуте вывел "Астон Виллу" в финал Кубка лиги

"Астон Вилла" в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги обыграла "Лестер" со счетом 2:1 и по сумме двух встреч вышла в финал. Победу бирмингемскому клубу принесли голы Мэтта Таргетта и Трезеге. В составе гостей единственный гол забил Келечи Ихеаначо.

"Астон Вилла" – "Лестер" - 2:1 (1:0) - первый матч - 1:1
Голы: Таргетт, 12 - 1:0, Ихеаначо, 72 - 1:1, Трезеге, 90+3 - 2:1

"Астон Вилла": Нюланд, Таргетт, Конса, Мингз, Гильбер (Аль-Мухаммади, 84), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 77), Накамба, Хоз, Саматта (Дэвис, 67).

"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Тилеманс, Барнс (Грэй, 86), Мэддисон, Ндиди, Перес (Варди, 56), Ихеаначо.

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