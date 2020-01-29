Гол Трезеге на 93-й минуте вывел "Астон Виллу" в финал Кубка лиги
"Астон Вилла" в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги обыграла "Лестер" со счетом 2:1 и по сумме двух встреч вышла в финал. Победу бирмингемскому клубу принесли голы Мэтта Таргетта и Трезеге. В составе гостей единственный гол забил Келечи Ихеаначо.
"Астон Вилла" – "Лестер" - 2:1 (1:0) - первый матч - 1:1
Голы: Таргетт, 12 - 1:0, Ихеаначо, 72 - 1:1, Трезеге, 90+3 - 2:1
"Астон Вилла": Нюланд, Таргетт, Конса, Мингз, Гильбер (Аль-Мухаммади, 84), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 77), Накамба, Хоз, Саматта (Дэвис, 67).
"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Тилеманс, Барнс (Грэй, 86), Мэддисон, Ндиди, Перес (Варди, 56), Ихеаначо.
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|24
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|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
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|Шеффилд Юнайтед
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|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
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|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
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|17