Гол Турана вывел "Галатасарай" на первое место в чемпионате Турции
В матче 15-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" на выезде обыграл "Трабзонспор" со счетом 2:0. Победу стамбульскому клубу принесли голы Арды Турана и Огулджана Чаглаяна.
"Галатасарай", набрав 29 очков, вышел на первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. "Трабзонспор" с 20 очками остался на девятой позиции.
"Трабзонспор" - "Галатасарай" - 0:2 (0:1)
Голы: Туран, 44 - 0:1, Чаглаян, 55 - 0:2
"Галатасарай": Коджук, Саракки, Маркан, Донк, Элабделлауи, Антальялы, Беланда (Луиндама, 85), Фегули (Байрам, 34), Туран (Акбаба, 71), Кылынч, Чаглаян (Фалькао, 85)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24