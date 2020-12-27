Гол Турана вывел "Галатасарай" на первое место в чемпионате Турции

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Гол Турана вывел "Галатасарай" на первое место в чемпионате Турции

В матче 15-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" на выезде обыграл "Трабзонспор" со счетом 2:0. Победу стамбульскому клубу принесли голы Арды Турана и Огулджана Чаглаяна.

"Галатасарай", набрав 29 очков, вышел на первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. "Трабзонспор" с 20 очками остался на девятой позиции.

"Трабзонспор" - "Галатасарай" - 0:2 (0:1)

Голы: Туран, 44 - 0:1, Чаглаян, 55 - 0:2

"Галатасарай": Коджук, Саракки, Маркан, Донк, Элабделлауи, Антальялы, Беланда (Луиндама, 85), Фегули (Байрам, 34), Туран (Акбаба, 71), Кылынч, Чаглаян (Фалькао, 85)

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3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
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13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
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