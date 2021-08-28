Гол Ундера помог "Марселю" победить "Сент-Этьен"
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле победил "Сент-Этьен" со счетом 3:1.
Победу марсельцам принесли голы Маттео Гендузи, Жерсона Сантоса и Дженгиза Ундера. В составе гостей отличился Тимоте Колодзейчак.
"Марсель", набрав семь очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" с тремя очками остался на 13-й позиции.
"Марсель" – "Сент-Этьен" - 3:1 (1:1)
Голы: Гендузи, 23 - 1:0, Колодзейчак, 32 - 1:1, Жерсон, 51 - 2:1, Ундер, 68 - 3:1
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Салиба, Камара, Ронжье (Гуйе, 74), Жерсон (Лирола, 85), Ундер, Гендузи, Пайет, де ла Фуэнте (Луис Энрике, 56).
"Сент-Этьен": Грин, Масон, Мукуди, Соу, Колодзейчак, Неу Нупа, Камара (Юссуф, 85), Гурна-Дуат (Амума, 58), Аушиш (Норден, 46), Хазри (Крассо, 70), Буанга (Сабан, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13