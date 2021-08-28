Гол Ундера помог "Марселю" победить "Сент-Этьен"

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле победил "Сент-Этьен" со счетом 3:1.

Победу марсельцам принесли голы Маттео Гендузи, Жерсона Сантоса и Дженгиза Ундера. В составе гостей отличился Тимоте Колодзейчак.

"Марсель", набрав семь очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" с тремя очками остался на 13-й позиции.

"Марсель" – "Сент-Этьен" - 3:1 (1:1)

Голы: Гендузи, 23 - 1:0, Колодзейчак, 32 - 1:1, Жерсон, 51 - 2:1, Ундер, 68 - 3:1

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Салиба, Камара, Ронжье (Гуйе, 74), Жерсон (Лирола, 85), Ундер, Гендузи, Пайет, де ла Фуэнте (Луис Энрике, 56).

"Сент-Этьен": Грин, Масон, Мукуди, Соу, Колодзейчак, Неу Нупа, Камара (Юссуф, 85), Гурна-Дуат (Амума, 58), Аушиш (Норден, 46), Хазри (Крассо, 70), Буанга (Сабан, 71).

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