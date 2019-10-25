Гол в ворота "Зенита" признан лучшим в прошлом туре Лиги Чемпионов
Форвард "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер стал автором лучшего гола недели Лиги Чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
⚽️ Гол недели в #ЛигаЧемпионов забил Марсель Забитцер, блестящим ударом поразивший ворота "Зенита" @NissanFootball pic.twitter.com/ivSWOUsCdO— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 октября 2019 г.
Напомним, австриец забил "Зениту" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Футболист красивым ударом, поразил девятку ворот Михаила Кержакова.
Этот мяч принес победу немецкому клубу в этой встрече - 2:1.
А еще: Тренер "РБ Лейпциг" прокомментировал победу над "Зенитом"| http://soccernews.ru
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