Гол в ворота "Зенита" признан лучшим в прошлом туре Лиги Чемпионов

Форвард "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер стал автором лучшего гола недели Лиги Чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, австриец забил "Зениту" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Футболист красивым ударом, поразил девятку ворот Михаила Кержакова.

Этот мяч принес победу немецкому клубу в этой встрече - 2:1.

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