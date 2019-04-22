Гол Вагнера Лава принёс "Коринтиансу" трофей
В ответном финальном матче за титул чемпиона штата Паулиста "Коринтианс" обыграл "Сан-Паулу" со счётом 2:1.
Первая игра между этими командами завершилась нулевой ничьей, поэтому победа в вышеупомянутом поединке принесла "мушкетёрам" трофей.
А решающий гол на 89-й минуте встречи забил бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав. Смотрите, как это было.
GOL DO TÍTULO!— Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) 21 апреля 2019 г.
Confira o golaço marcado por Vagner Love e que garantiu o TRICAMPEONATO PAULISTA ao Corinthians!#GazetaNaFinal pic.twitter.com/PrcUonf6dp
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