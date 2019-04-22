Гол Вагнера Лава принёс "Коринтиансу" трофей

Теги коринтианссан-паулувагнер лав

Гол Вагнера Лава принёс "Коринтиансу" трофей

В ответном финальном матче за титул чемпиона штата Паулиста "Коринтианс" обыграл "Сан-Паулу" со счётом 2:1.

Первая игра между этими командами завершилась нулевой ничьей, поэтому победа в вышеупомянутом поединке принесла "мушкетёрам" трофей.

А решающий гол на 89-й минуте встречи забил бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав. Смотрите, как это было.

Не пропустите: ПАОК Вернблума выиграл чемпионат Греции впервые за 34 года. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Rio Preto Rio Preto 12 31
2 Corinthians Corinthians 12 26
3 XV Piracicaba XV Piracicaba 12 21
4 Ferroviária Ferroviária 12 18
5 Francana Francana 12 14
6 Guarani SP Guarani SP 12 8
7 Independente Independente 12 0
Группа 2 М О
1 Santos Santos 12 29
2 Centro Olímpico Centro Olímpico 12 26
3 São José São José 12 25
4 Portuguesa Portuguesa 12 15
5 Taubaté Taubaté 12 14
6 Juventus Juventus 12 8
7 União União 12 -2
Полная таблица

топ-5 тегов