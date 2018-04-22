Гол Ван Перси помог "Фейеноорду" разгромить "АЗ Алкмаар" и выиграть Кубок Голландии

Теги фейеноордаз

Гол Ван Перси помог "Фейеноорду" разгромить "АЗ Алкмаар" и выиграть Кубок ГолландииВ финальном матче Кубка Голландии роттердамский "Фейеноорд" разгромил "АЗ Алкмаар".

"АЗ Алкмаар" - "Фейеноорд" - 0:3

Голы: Йоргенсен, 28 - 0:1, Ван Перси, 57 - 0:2, Торнстра, 90+3 - 0:3.

"АЗ Алкмаар": Бизот, Свенссон, Ван Рейн (Сейнтйенс, 58), Влар, Вюйтенс (Бель Хассани, 78), Увеян, Мидтшо (Идрисси, 66), Тиль, Коопмейнерс, Джаханбакш, Вегхорст.

"Фейеноорд": Джонс, Дикс, Ван Бек, Ван дер Хайден, Хапс, Эль-Ахмади, Ван Перси (Боэтиюс, 67), Вильена, Бергейс (Боттегин, 90+2), Йоргенсен, Торнстра.

Не пропустите: Модрич не исключил своего переезда в МЛС. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 32 81
2 Аякс 31 70
3 АЗ 32 68
4 Фейеноорд 32 60
5 Утрехт 31 49
6 Херенвен 32 46
7 Витесс 32 45
8 Зволле 32 44
9 АДО Ден Хааг 32 43
10 Эксельсиор 32 40
11 Хераклес 32 38
12 ВВВ Венло 31 34
13 Гронинген 31 33
14 Виллем II 32 33
15 НАК Бреда 32 30
16 Рода ЮК 32 27
17 Спарта Роттердам 32 27
18 Твенте 32 23
Полная таблица

топ-5 тегов