Гол Ван Перси помог "Фейеноорду" разгромить "АЗ Алкмаар" и выиграть Кубок Голландии

В финальном матче Кубка Голландии роттердамский "Фейеноорд" разгромил "АЗ Алкмаар".

"АЗ Алкмаар" - "Фейеноорд" - 0:3

Голы: Йоргенсен, 28 - 0:1, Ван Перси, 57 - 0:2, Торнстра, 90+3 - 0:3.

"АЗ Алкмаар": Бизот, Свенссон, Ван Рейн (Сейнтйенс, 58), Влар, Вюйтенс (Бель Хассани, 78), Увеян, Мидтшо (Идрисси, 66), Тиль, Коопмейнерс, Джаханбакш, Вегхорст.

"Фейеноорд": Джонс, Дикс, Ван Бек, Ван дер Хайден, Хапс, Эль-Ахмади, Ван Перси (Боэтиюс, 67), Вильена, Бергейс (Боттегин, 90+2), Йоргенсен, Торнстра.

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