Гол Варди на 95-й минуте спас "Лестер" от поражения в матче с "Брагой"

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Гол Варди на 95-й минуте спас "Лестер" от поражения в матче с "Брагой"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Брага" и "Лестер" сыграли вничью со счетом 3:3. В начале встречи команды обменялись голами, отличились Али Эль-Мусрати и Харви Барнс. В середине тайма хозяев вывел вперед Паулинью Диаш. На 78-й минуте равновесие восстановил Люк Томас. На 90-й минуте "Брагу" вывел вперед Франсержио, но на пятой компенсированной минуте "Лестер" от поражения спас Джейми Варди.

"Брага" Португалия – "Лестер" Англия - 3:3 (2:1)
Голы: Эль-Мусрати, 4 - 1:0, Барнс, 9 - 1:1, Паулинью, 24 - 2:1, Томас, 78 - 2:2, Франсержио, 90 - 3:2, Варди, 90 - 3:3

"Брага": Матеус, Бруно Виана, Тормена, Эшгайю, Секейра, Рикарду Орта (Раул Силва, 69), Андре Каштру (Андре Орта, 87), Медейруш (Франсержио, 77), Эль-Мусрати, Галено, Паулинью (Шеттине, 87).

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Джастин, Фукс (Фофана, 46), Томас, Прат (Тилеманс, 46), Олбрайтон, Ундер (Варди, 62), Чоудури, Барнс (Мэддисон, 62), Ихеаначо (Перес, 69).

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