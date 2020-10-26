Гол Варди помог "Лестеру" на выезде обыграть "Арсенал"

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Гол Варди помог "Лестеру" на выезде обыграть "Арсенал"

"Лестер" в матче 6-го тура АПЛ обыграл "Арсенал".

Победный гол в матче забил Джейми Варди.

"Арсенал" - "Лестер" - 0:1 (0:0)

Гол: Варди, 80.

"Арсенал": Лено, Давид Луиз (Мустафи, 49), Бельерин, Тирни (Нкетиа, 81), Габриэл Магальяйнс, Джака, Себальос, Партей, Сака (Пепе, 65), Ляказетт, Обамеянг.

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Эванс, Кастань, Фофана, Джастин, Менди, Прат (Варди, 60), Тилеманс, Барнс (Дженгиз Юндер, 75), Мэддисон (Олбрайтон, 85).

"Лестер" с 12 очками занимает 4 место в АПЛ, "Арсенал" - на 10 позиции.

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