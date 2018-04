Гол Варди признан лучшим в АПЛ в марте

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Лестер" на выезде разгромил "Вест Бромвич" (4:1).

Гол форварда "лис" Джейми Варди, забитый в этом матче, признан лучшим в марте в Премьер-лиге.

Jamie Vardy’s excellent volley in #lcfc's 4-1 victory over West Brom has won the Carling @PremierLeague Goal of the Month for March!



Congrats, @vardy7! pic.twitter.com/leDftT6EYS