Гол Варди признан лучшим в АПЛ в марте

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Гол Варди признан лучшим в АПЛ в марте

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Лестер" на выезде разгромил "Вест Бромвич" (4:1).

Гол форварда "лис" Джейми Варди, забитый в этом матче, признан лучшим в марте в Премьер-лиге.

Видео: Гол Варди.

В этом сезоне 31-летний Варди провел за "Лестер" 36 матчей и забил 19 голов. 

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