Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Теги германия до 21 годаиспания до 21 года

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Пятничным вечером в Кракове определялся чемпион Европы среди молодежных команд.  За титул поспорили сборные Германии и Испании. Для первых это был лишь второй финал в истории, для "Фурии Роха" – седьмой. Именно испанцы считались фаворитом предстоящей встречи. Но это лишь на бумаге, ведь, как известно, в финале фаворитов не бывает.

Обе команды активно начали встречу, и по истечению четверти часа игры счет мог меняться несколько раз. Немцы могли выйти вперед уже на 8-й минуте. В ходе атаки вторым темпом Майер в падении пробивал головой в левый угол ворот, но Кепа в прыжке отразил сферу в сторону. Ответ последовал спустя 6 минут. Асенсио навесил на дальнюю штангу, где Себальос принял мяч на грудь, после чего прострелил его на голову Бельерину. От Эктора мяч прошел в метре от левой стойки.

К середине тайма игра немного успокоилась, тем менее немцам удалось обострить игру еще раз. На 22-й минуте прошла подача со штрафного на дальний угол вратарской, откуда сходу в касание пробивал Гнабри, но угодил он в защитника. Мяч при этом вновь вернулся к Сержу, который со второй попытки уже выстрелил в правую область рамки соперника, но во второй раз Кепа сыграл по мячу.

Вскоре испанцы перехватили инициативу, и, казалось, гол – лишь вопрос времени. Однако мяч влетел в противоположные ворота. Тольян подал мяч с правого фланга, Вайзер подставил голову, и сфера полетела аккурат в дальнюю левую "девятку" – 1:0. Испанцы сразу же побежали в атаку, пытаясь сравнять счет еще до перерыва, но немцы умело отбились.

Со стартом второго тайма "Фурия Роха" лишь усилила давление на ворота Поллерсбека. Однако все, чего добивались испанцы – бесчисленных розыгрышей угловых ударов. Лишь на 59-й минуте у Сауля появился момент приложиться к мячу с метров 20-ти, но голкипер немцев вытянул мяч из угла.

А спустя несколько минут удвоить счет могла команда Штефана Кунца. Сначала Гнабри выйдя к воротам под острым углом не смог переиграть Кепу. А вскоре после подачи с углового Майер опасно пробивал головой, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

Впрочем, немцы и дальше продолжали ловить соперника на контратаках. Будь поудачнее все тот же Гнабри, счет мог вырасти до 3:0 в пользу сборной Германии. Сначала Серж из центра штрафной пробил выше ворот, а через пять минут не попал в створ буквально с пяти метров.

И тут испанцы встрепенулись, словно понимая, что так можно и доиграться. И вот уже Себальос наносит прекраснейший удар из-за пределов штрафной. Мяч каким-то чудом проходит в миллиметрах от стойки ворот. В следующей атаке на ударной позиции оказался Деулофеу, но его выстрел успел заблокировать защитник.

Время неумолимо таяло для "Фурии Роха", а счет по-прежнему был в пользу немцев. Чтобы сбить атакующий пыл испанцев, Штефан Кунц прибегнул к серии замен на протяжении последней десятиминутки матча. К этому моменту испанцы, похоже, и сами разуверились в том, что смогут в этот вечер пробить оборону соперника. Последним шансом для подопечных Альберта Селадеса стал дальний удар Сауля, но Поллерсбек был начеку.       

Таким образом, сборная Германии несколько неожиданно переигрывает фаворита финального матча и во второй раз в этой возрастной категории становится чемпионом Европы.

Германия U-21 – Испания U-21 – 1:0

Голы: Вайзер, 40.

Германия U-21: Поллерсбек, Тольян, Штарк, Кемпф, Герхардт, Вайзер, Арнольд, Филипп (Эцтунали, 87), Майер, Гнабри (Амири, 81), Хаберер (Кор, 83).

Испания U-21: Кепа, Хонни (Гайя, 51), Вальехо, Мере, Бельерин, Льоренте (Борхе, 83), Себальос, Сауль, Сандро (Уильямс, 71), Асенсио, Деулофеу.

Александр Никитин | http://soccernews.ru    

Не пропустите! Германия U-21 – Испания U-21 – 1:0 (обзор)

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Легенды "Манчестер Юнайтед" взяли верх над легендами "Барселоны"

Легенды "Манчестер Юнайтед" взяли верх над легендами "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Чехия 3 6
2 Греция 3 4
3 Россия 3 4
4 Польша 3 2
Группа B М О
1 Германия 3 9
2 Португалия 3 6
3 Дания 3 3
4 Нидерланды 3 0
Группа C М О
1 Испания 3 7
2 Италия 3 5
3 Хорватия 3 4
4 Ирландия 3 0
Группа D М О
1 Англия 3 7
2 Франция 3 4
3 Украина 3 3
4 Швеция 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов