Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Пятничным вечером в Кракове определялся чемпион Европы среди молодежных команд. За титул поспорили сборные Германии и Испании. Для первых это был лишь второй финал в истории, для "Фурии Роха" – седьмой. Именно испанцы считались фаворитом предстоящей встречи. Но это лишь на бумаге, ведь, как известно, в финале фаворитов не бывает.

Обе команды активно начали встречу, и по истечению четверти часа игры счет мог меняться несколько раз. Немцы могли выйти вперед уже на 8-й минуте. В ходе атаки вторым темпом Майер в падении пробивал головой в левый угол ворот, но Кепа в прыжке отразил сферу в сторону. Ответ последовал спустя 6 минут. Асенсио навесил на дальнюю штангу, где Себальос принял мяч на грудь, после чего прострелил его на голову Бельерину. От Эктора мяч прошел в метре от левой стойки.

К середине тайма игра немного успокоилась, тем менее немцам удалось обострить игру еще раз. На 22-й минуте прошла подача со штрафного на дальний угол вратарской, откуда сходу в касание пробивал Гнабри, но угодил он в защитника. Мяч при этом вновь вернулся к Сержу, который со второй попытки уже выстрелил в правую область рамки соперника, но во второй раз Кепа сыграл по мячу.

Вскоре испанцы перехватили инициативу, и, казалось, гол – лишь вопрос времени. Однако мяч влетел в противоположные ворота. Тольян подал мяч с правого фланга, Вайзер подставил голову, и сфера полетела аккурат в дальнюю левую "девятку" – 1:0. Испанцы сразу же побежали в атаку, пытаясь сравнять счет еще до перерыва, но немцы умело отбились.

Со стартом второго тайма "Фурия Роха" лишь усилила давление на ворота Поллерсбека. Однако все, чего добивались испанцы – бесчисленных розыгрышей угловых ударов. Лишь на 59-й минуте у Сауля появился момент приложиться к мячу с метров 20-ти, но голкипер немцев вытянул мяч из угла.

А спустя несколько минут удвоить счет могла команда Штефана Кунца. Сначала Гнабри выйдя к воротам под острым углом не смог переиграть Кепу. А вскоре после подачи с углового Майер опасно пробивал головой, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

Впрочем, немцы и дальше продолжали ловить соперника на контратаках. Будь поудачнее все тот же Гнабри, счет мог вырасти до 3:0 в пользу сборной Германии. Сначала Серж из центра штрафной пробил выше ворот, а через пять минут не попал в створ буквально с пяти метров.

И тут испанцы встрепенулись, словно понимая, что так можно и доиграться. И вот уже Себальос наносит прекраснейший удар из-за пределов штрафной. Мяч каким-то чудом проходит в миллиметрах от стойки ворот. В следующей атаке на ударной позиции оказался Деулофеу, но его выстрел успел заблокировать защитник.

Время неумолимо таяло для "Фурии Роха", а счет по-прежнему был в пользу немцев. Чтобы сбить атакующий пыл испанцев, Штефан Кунц прибегнул к серии замен на протяжении последней десятиминутки матча. К этому моменту испанцы, похоже, и сами разуверились в том, что смогут в этот вечер пробить оборону соперника. Последним шансом для подопечных Альберта Селадеса стал дальний удар Сауля, но Поллерсбек был начеку.

Таким образом, сборная Германии несколько неожиданно переигрывает фаворита финального матча и во второй раз в этой возрастной категории становится чемпионом Европы.

Германия U-21 – Испания U-21 – 1:0

Голы: Вайзер, 40.

Германия U-21: Поллерсбек, Тольян, Штарк, Кемпф, Герхардт, Вайзер, Арнольд, Филипп (Эцтунали, 87), Майер, Гнабри (Амири, 81), Хаберер (Кор, 83).

Испания U-21: Кепа, Хонни (Гайя, 51), Вальехо, Мере, Бельерин, Льоренте (Борхе, 83), Себальос, Сауль, Сандро (Уильямс, 71), Асенсио, Деулофеу.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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