Гол Вернблума принес ЦСКА победу над "Ростовом"

Московский ЦСКА отправился в Ростов-на-Дону, где не выигрывал с 2006 года. "Ростов" был близок к тому, чтобы так и не проиграть армейцам стадионе "Олимп-2", на котором сегодня была сыграна последняя игра, однако иного мнения был Понтус Вернблум. Швед снова был поставлен в атаку и в итоге не подвел главного тренера.

Начало игры не радовало болельщиков, темп был низкий, интересные атаки фактически отсутствовали. ЦСКА чаще владел мячом, однако плотную оборону соперника без скорости взломать не получалось. Можно вспомнить только дальний удар Василия Березуцкого, когда мяч полетел рядом со штангой. "Ростов" же лишь изредка убегал в контратаки, однако именно хозяева создали первый голевой момент. Сапета прострелил с правого края, мяч полетел к Гацкану, тот оказался в одиночестве, успел обработать игровой снаряд, однако пробил прямо в Акинфеева, который ногами отбил мяч на угловой.

После этого момента команды снова успокоились, вязкая борьба проходила в центре поля, до ворот футболисты практически не доходили. По такой игре голов ожидать не приходилось, однако мяч все же залетел в сетку за минуту до перерыва. Снова приложился по мячу Василий Березуцкий, который решился на удар из-за штрафной, игровой снаряд попал Сигурдссона, затем отскочил к Щенникову, который затолкал его в ворота Песьякова.

В начале второго тайма мог удвоить преимущество Натхо. Вратарь "Ростова" ошибся и выбил мяч прямо на ногу израильтянину, но тот не сумел попасть в пустые ворота. Армейцы свой момент не реализовали, и через несколько минут игроки "Ростова" их наказали, сравняв счёт в матче. Калачев навесил со штрафного, Василий Березуцкий неудачно вынес мяч, а Дзагоев и Вернблум не разобрались в ситуации, позволив Ингасону пробить в левый угол.

ЦСКА сразу же активизировался и побежал в атаку: Вернблум упустил неплохой момент, пробив из выгодной позиции выше ворот. Затем "Ростов" из-за травмы лишился вратаря Песьякова, вместо него на поле вышел Абаев, который практически сразу был вынужден вынимать мяч из сетки собственных ворот. Натхо прострелил с правого края на дальнюю штангу, ростовчане упустили Вернблума, который в падении с метра переправил мяч в цель. "Ростов" мог сравнять в следующей же атаке, однако из выгодной позиции очень неудачно пробил Ионов. В оставшееся время ЦСКА спокойно оборонялся, не давая "Ростову" приблизиться к воротам Акинфеева, армейцы выиграли на "Олимпе-2" впервые с 2006 года и продолжили погоню за "Локомотивом".

"Ростов" – ЦСКА 1:2

Голы: Щенников, 44 – 0:1; Ингасон, 61 – 1:1; Вернблум, 74 – 1:2.

"Ростов": Песьяков (Абаев, 72), Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш (Дядюн, 84), Гацкан, Калачёв, Сапета, Ионов, Сигурдарсон (Скопинцев, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Щенников, Натхо, Дзагоев (Кучаев, 78), Головин, Вернблум, Муса (Витиньо, 84).

Вячеслав Горбачев

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