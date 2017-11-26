Гол Вернблума принес ЦСКА победу над "Рубином"

Переживающий не лучшие времена "Рубин" в рамках 18 тура РФПЛ встретился с ЦСКА, у которого также в последнее время очень много проблем с составом, из-за чего Гончаренко постоянно приходится привлекать к основе молодых и необстрелянных игроков, которые часто подводят, получая красные карточки. Также главный тренер армейцев был вынужден пойти на кардинальный шаг, переквалифицировав шведа Вернблума в нападающие. Понтус не подводит, постоянно цепляется за мячи, забивает. В этой игре он снова продемонстрировал, что тренер не ошибся, и он готов сыграть практически на любой позиции.

В начале встречи активнее играл "Рубин", который на правах хозяев забрал себе мяч и провел несколько атак. В одной из них Комболов своим пасом вывел на ворота Канунникова, тот выскочил на Акинфеева, но переиграть Игоря в ближнем бою не сумел.

После небольшой стартовой активности скорость игры упала, команды никуда не спешили, "Рубин" стал действовать в излюбленной манере, в такой вязкой игре моментов у ворот практически не возникало. ЦСКА такую насыщенную оборону был пройти не в состоянии. Также было довольно много нарушений, поэтому оставался вариант приблизиться к чужой штрафной при помощи стандартов, однако и они долгое время не таили угроз воротам.

ЦСКА активизировался лишь на исходе получаса. Вернблум сам перехватил мяч, из-за чего армейцы убежали в контратаку, затем обыгрался с Дзагоевым и вышел на ударную позицию, но Джанаев спас свою команду, отразив выстрел шведского игрока.

Тут же едва не занес мяч в ворота Набабкин, который пытался подставить ногу после фланговой подачи, но и тут вратарь "Рубина" сыграл надежно. Хозяева ответили на это ударом Бауэра – мяч едва не влетел в верхний угол ворот. Развить успех ни одна из команд не решилась, темп снова упал. Казалось, что первый тайм так и завершится без голов, однако иного мнения был Вернблум. После штрафного от ЦСКА игроки "Рубина" выбили мяч на Игнашевича, тот прострелил в центр, а Понтус подставил ногу, переправив игровой снаряд в сетку.

Во втором тайме ЦСКА играл по счёту, "Рубин" должен был раскрываться, Бердыев даже выпустил на поле Карадениза и Азмуна, но результата это не дало. Казанцы так и не смогли создать моменты, чтобы Акинфеев хотя бы вступил в игру. У ЦСКА же дубль мог оформить Вернблум, но швед не попал по воротам после паса Кучаева. Молодой игрок вышел на замену и действовал активно, заработав в итоге пенальти. Натхо пробил с точки в левый угол, однако Джанаев совершил шикарный сейв, не дав ЦСКА выиграть с более крупным счетом.

"Рубин" - ЦСКА - 0:1

Гол: Вернблум, 45 – 0:1

"Рубин": Джанаев, Бауэр, Кудряшов, Гранат, Сигурдссон, Сорокин, Камболов, М'Вила, Оздоев (Цакташ, 65), Ахметов (Азмун, 58), Канунников (Карадениз, 77).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Дзагоев (Гордюшенко, 80), Натхо, Головин, Витиньо (Кучаев, 60), Вернблум.

Нереализованный пенальти: Натхо, 90.

Вячеслав Горбачев

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