Гол Видаля принёс "Алавесу" гостевую победу над "Леванте"
В рамках 20-го тура испанской Примеры "Алавес" на выезде минимально обыграл "Леванте" со счётом 1:0.
Единственный гол в матче в середине второго тайма забил бывший игрок "Барселоны" Алеиш Видаль.
"Леванте" – "Алавес" - 0:1
Гол: Видаль, 64 - 0:1.
"Леванте": Фернандес, Тоньо, Кабако, Коке, Постиго, Кампанья, Радоя, Мелеро (Барди, 55), Рохер Марти, Майораль (Леон, 79), Моралес (Эрнани, 66).
"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Эли, Дуарте, Лагуардиа, Ману Гарсия, Камараса (Агиррегабириа, 89), Видаль (Пере Понс, 82), Риоха (Сайнс, 64), Хоселу, Лукас Перес.
Набрав три очка, "Алавес" поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата, а "Леванте" остался на 11-й строчке.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|19
|31
|7
|Валенсия
|19
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
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|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|20
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|19
|21
|16
|Эйбар
|19
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|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11