Гол Видаля принёс "Алавесу" гостевую победу над "Леванте"

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Алавес" на выезде минимально обыграл "Леванте" со счётом 1:0.

Единственный гол в матче в середине второго тайма забил бывший игрок "Барселоны" Алеиш Видаль.

"Леванте" – "Алавес" - 0:1

Гол: Видаль, 64 - 0:1.

"Леванте": Фернандес, Тоньо, Кабако, Коке, Постиго, Кампанья, Радоя, Мелеро (Барди, 55), Рохер Марти, Майораль (Леон, 79), Моралес (Эрнани, 66).

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Эли, Дуарте, Лагуардиа, Ману Гарсия, Камараса (Агиррегабириа, 89), Видаль (Пере Понс, 82), Риоха (Сайнс, 64), Хоселу, Лукас Перес.

Набрав три очка, "Алавес" поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата, а "Леванте" остался на 11-й строчке.

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