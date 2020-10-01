Гол Винисиуса помог "Реалу" обыграть "Вальядолид"
"Реал" обыграл "Вальядолид" в матче 4-го тура чемпионата Испании.
Победный гол забил бразильский вингер Винисиус Жуниор.
"Реал" - "Вальядолид" - 1:0 (0:0)
Гол: Винисиус Жуниор, 65.
"Реал": Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Одриосола (Карвахаль, 57), Модрич, Иско (Асенсио, 57), Каземиру, Вальверде, Бензема (Майораль, 87), Йович (Винисиус Жуниор, 58).
"Вальядолид": Роберто, Рауль Гарсия, Бруно Гонсалес, Санчес, Мичел (Эль-Ямик, 87), Сан Эметерио (Маркос Андре, 64), Орельяна (Э.Перес, 63), Оскар Плано, Эрвиас, В.Рубио (Гвардьола, 74), Вайссман (Вилья, 74).
В следующем туре "Реал" сыграет с "Леванте", "Вальядолид" встретится с "Эйбаром".
Не пропустите: "Атлетико" и "Уэска" сыграли вничью, "Вильярреал" обыграл "Алавеса" в матчах Ла Лиги| http://soccernews.ru
главное
-
Россию в групповом этапе Лиге Чемпионов впервые представят три клуба
-
"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов
-
Спортивный директор "Тамбова" подтвердил, что Обухов перейдёт в "Ростов"
-
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии
-
Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления
Лента новостей
-
Главные новости: 30 сентября
-
Газинский подвел итоги матча ЛЧ "Краснодара" с ПАОКом
-
Пресс-служба "Краснодара" опубликовала фото из раздевалки после победы над ПАОКом
-
Гол Винисиуса помог "Реалу" обыграть "Вальядолид"
-
Форвард "Хоффенхайма" Крамарич может стать игроком "Баварии"
-
1
"МЮ" и "Эвертон" обыграли своих соперников и вышли в 1/4 финала Кубка Англии
-
"Аталанта" без Миранчука разгромила "Лацио" в Серии А
-
1
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября
-
1
Россию в групповом этапе Лиге Чемпионов впервые представят три клуба
-
1
"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов
-
Спортивный директор "Тамбова" подтвердил, что Обухов перейдёт в "Ростов"
-
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии
-
11 игроков "Дженоа" заразились коронавирусом
-
1
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 1/8 финала Кубка Англии
-
1
Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления
-
1
"Барселона" готова продать Дембеле, чтобы купить Депая
-
Куман рассказал, что думает о системе ВАР
-
"Атлетико" и "Уэска" сыграли вничью, "Вильярреал" обыграл "Алавеса" в матчах Ла Лиги
-
1
"Ньюкасл" обыграл "Ньюпорт" в матче 1/8 финала Кубка Англии
-
Новичок "Интера" Хакими прокомментировал победный матч в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14