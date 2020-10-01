Гол Винисиуса помог "Реалу" обыграть "Вальядолид"

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Гол Винисиуса помог "Реалу" обыграть "Вальядолид"

"Реал" обыграл "Вальядолид" в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Победный гол забил бразильский вингер Винисиус Жуниор.

"Реал" - "Вальядолид" - 1:0 (0:0)

Гол: Винисиус Жуниор, 65.

"Реал": Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Одриосола (Карвахаль, 57), Модрич, Иско (Асенсио, 57), Каземиру, Вальверде, Бензема (Майораль, 87), Йович (Винисиус Жуниор, 58).

"Вальядолид": Роберто, Рауль Гарсия, Бруно Гонсалес, Санчес, Мичел (Эль-Ямик, 87), Сан Эметерио (Маркос Андре, 64), Орельяна (Э.Перес, 63), Оскар Плано, Эрвиас, В.Рубио (Гвардьола, 74), Вайссман (Вилья, 74).

В следующем туре "Реал" сыграет с "Леванте", "Вальядолид" встретится с "Эйбаром".

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