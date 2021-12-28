Гол Влашича помог "Вест Хэму" разгромить "Уотфорд"
Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на выезде разгромил "Уотфорд" со счетом 4:1. Победу лондонскому клубу принесли голы Томаша Соучека, Саида Бенрахма, Марка Нобла и Николы Влашича. В составе хозяев отличился Эммануэль Деннис.
В другом матче туре "Кристал Пэлас" на своем поле разгромил "Норвич" со счетом 3:0.
"Уотфорд" – "Вест Хэм" - 1:4 (1:2)
Голы: Деннис, 4 - 1:0, Соучек, 27 - 1:1, Бенрахма, 29 - 1:2, Нобл, 58 (с пенальти) - 1:3, Влашич, 90 - 1:4
"Уотфорд": Бахманн, Фемения (Луза, 40), Кэткарт, Сьерральта, Мазина, Сиссоко, Куцка, Туфан (Сема, 62), Эрнандес (Жоао Педро, 46), Деннис, Кинг.
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон (Масуаку, 82), Нобл, Лансини (Крал, 90), Соучек, Антонио, Бенрахма (Влашич, 85), Боуэн.
"Кристал Пэлас" – "Норвич" - 3:0 (3:0)
Голы: Эдуар, 8 (с пенальти) - 1:0, Матета, 38 - 2:0, Шлупп, 42 - 3:0
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен (Томкинс, 83), Гехи, Митчелл, Шлупп, Куяте, Хьюз (Миливоевич, 73), Айю, Эдуар, Матета (Бентеке, 81).
"Норвич": Ганн, Байрэм, Гибсон, Соренсен, Яннулис (Уильямс, 46), Маклин, Ле-Мелу, Плахета (Сарджент, 81), Гилмор, Ида, Цолис (Роу, 68).
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