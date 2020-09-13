Гол воспитанника "Барселоны" принес "Бетису" победу над "Алавесом"

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Бетис" на выезде обыграл "Алавес" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил Кристиан Тельо, который является воспитанником "Барселоны".

"Алавес" - "Бетис" - 0:1 (0:0)

Гол: Тельо, 90+5 - 0:1

"Алавес": Пачеко, Дуарте, Эли, Лагуардия, Батталья, Мендес (Агиррегабирия, 89), Понс, Пина, Хоселу, Перес (Лопес, 65), Риоха (Дейверсон, 66)

"Бетис": Браво, Манди, Эмерсон, Бартра, Карвалью (Тельо, 82), Каналес, Хоакин (Руибаль, 67), Морено, Родригес, Фекир (Лайнес, 90+3).

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