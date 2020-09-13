Гол воспитанника "Барселоны" принес "Бетису" победу над "Алавесом"
В матче 1-го тура чемпионата Испании "Бетис" на выезде обыграл "Алавес" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил Кристиан Тельо, который является воспитанником "Барселоны".
"Алавес" - "Бетис" - 0:1 (0:0)
Гол: Тельо, 90+5 - 0:1
"Алавес": Пачеко, Дуарте, Эли, Лагуардия, Батталья, Мендес (Агиррегабирия, 89), Понс, Пина, Хоселу, Перес (Лопес, 65), Риоха (Дейверсон, 66)
"Бетис": Браво, Манди, Эмерсон, Бартра, Карвалью (Тельо, 82), Каналес, Хоакин (Руибаль, 67), Морено, Родригес, Фекир (Лайнес, 90+3).
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|Команда
|М
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14