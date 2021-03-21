Гол вратаря Буну в компенсированное время принес "Севилье" ничью в матче с "Вальядолидом"

Фото: твиттер "Севильи"

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" вырвала ничью в матче с "Вальядолидом".

Отметим, что в составе гостей в компенсированное время забил голкипер Яссин Буну.

"Севилья" по-прежнему занимает четвертое место, "Вальядолид" - 16-е.

"Вальядолид" - "Севилья" 1:1

Голы: Орельяна (пен), 44 - 1:0, Буну, 90 - 1:1

"Вальядолид": Роберто, Янко, Эль-Ямик, Оласа, Хоакин Фернандес, Меса (Сан-Эметерио, 75), Орельяна (Кике Перес, 84), Алькарас (Мичел, 75), Плано (Бруно Гонсалес, 84), Гвардиола, Вейсман (Кодро, 84).

"Севилья": Буну, Кунде, Навас (Окампос, 46), Рекик (де Йонг, 67), Диего Карлос, Оливер Торрес (Акунья, 46), Жордан (Оскар Родригес, 78), Гомес, Гудель (Ракитич, 67), Сусо, Эн-Несири.

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