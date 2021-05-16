Гол вратаря принес "Ливерпулю" победу в матче с "Вест Бромвичем"

Фото: инстаграм Алиссона/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Бромвич" со счетом 2:1.

На 15-й минуте счет открыл Хэл Робсон-Кану, но в середине тайма равновесие восстановил Мохамед Салах. Победу мерсисайдцам принес голкипер команды Алиссон.

"Ливерпуль", набрав 63 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. От зоны Лиги Чемпионов клуб отстает на одно очко.

"Вест Бромвич" – "Ливерпуль" - 1:2 (1:1)

Голы: Робсон-Кану, 15 - 1:0, Салах, 33 - 1:1, Алиссон, 90+5 - 1:2

"Вест Бромвич": Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Диангана (Мэйтленд-Найлз, 73), Йокушлу (Ливермор, 75), Галлахер, Филлипс, Матеус Перейра, Робсон-Кану (Грант, 82).

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Уильямс (Вейналдум, 84), Филлипс, Джонс (Шакири, 59), Фабиньо, Салах, Тиаго Алькантара, Мане, Фирмино.

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