Гол вратаря принес "Ливерпулю" победу в матче с "Вест Бромвичем"
Фото: инстаграм Алиссона/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Бромвич" со счетом 2:1.
На 15-й минуте счет открыл Хэл Робсон-Кану, но в середине тайма равновесие восстановил Мохамед Салах. Победу мерсисайдцам принес голкипер команды Алиссон.
"Ливерпуль", набрав 63 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. От зоны Лиги Чемпионов клуб отстает на одно очко.
"Вест Бромвич" – "Ливерпуль" - 1:2 (1:1)
Голы: Робсон-Кану, 15 - 1:0, Салах, 33 - 1:1, Алиссон, 90+5 - 1:2
"Вест Бромвич": Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Диангана (Мэйтленд-Найлз, 73), Йокушлу (Ливермор, 75), Галлахер, Филлипс, Матеус Перейра, Робсон-Кану (Грант, 82).
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Уильямс (Вейналдум, 84), Филлипс, Джонс (Шакири, 59), Фабиньо, Салах, Тиаго Алькантара, Мане, Фирмино.
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|Команда
|М
|О
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18