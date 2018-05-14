Гол Ярмоленко не помог "Боруссии" обыграть "Цвикау"

Дортмундская "Боруссия" в товарищеском матче сыграла вничью с "Цвиккау", представляющим третий немецкий дивизион.

"Цвикау" – "Боруссия Д" - 4:4

Голы: Серхио Гомес, 17 - 0:1, Текерджи, 33 - 1:1, Текерджи, 43 - 2:1, Ярмоленко, 60 - 2:2, Озтюрк, 68 - 3:2, Гремсль, 76 - 4:2, Пулишич, 77 - 4:3, Исак, 82 - 4:4.

"Боруссия Д": Райманн (Вайденфеллер, 78), Толян, Папастатопулос, Шмельцер, Шахин, Кастро (Пулишич, 62), Ярмоленко (Шюррле, 61), Дауд, Филипп (Санчо, 62), Исак, Серхио Гомес.

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