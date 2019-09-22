Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"

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Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"

В рамках 6-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Хэму". Напомним, что "МЮ" с 8 очками занимает восьмое место.

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Ярмоленко, 44 - 1:0, Крессуэлл, 84 - 2:0

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 80), Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Форнальс, Нобл, Фелипе Андерсон (Уилшер, 70), Райс, Ярмоленко, Аллер.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Матич (Фред, 71), Перейра, Джеймс, Мата (Гомес, 81), Мактомини, Рэшфорд (Лингард, 61).


"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" 1:1

Гол: Дендонкер (аг), 46 - 1:0, Диогу Жота, 90 - 1:1

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл, Макартур (Маккарти, 83), Шлупп, Миливоевич, Куяте, Заа, Айю (Бентеке, 69).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти (Рубен Невеш, 57), Дендонкер (Нету, 65), Саисс, Моутинью, Траоре, Диогу Жота, Хименес (Кутроне, 76).

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