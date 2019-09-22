Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"
В рамках 6-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Хэму". Напомним, что "МЮ" с 8 очками занимает восьмое место.
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0
Голы: Ярмоленко, 44 - 1:0, Крессуэлл, 84 - 2:0
"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 80), Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Форнальс, Нобл, Фелипе Андерсон (Уилшер, 70), Райс, Ярмоленко, Аллер.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Матич (Фред, 71), Перейра, Джеймс, Мата (Гомес, 81), Мактомини, Рэшфорд (Лингард, 61).
"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" 1:1
Гол: Дендонкер (аг), 46 - 1:0, Диогу Жота, 90 - 1:1
"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл, Макартур (Маккарти, 83), Шлупп, Миливоевич, Куяте, Заа, Айю (Бентеке, 69).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти (Рубен Невеш, 57), Дендонкер (Нету, 65), Саисс, Моутинью, Траоре, Диогу Жота, Хименес (Кутроне, 76).
Читайте также: "Манчестер Сити" уничтожил "Уотфорд", забив восемь голов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Динамо" потерпело поражение от худшей команды РПЛ
-
Коутиньо стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы
-
"Локомотив" обыграл "Оренбург" и обошел в таблице ЦСКА
-
"Гранада" - открытие Ла Лиги, у нынешней "Барселоны" просто не было шансов на победу: разбираем матч 5 тура чемпионата Испании
-
Главные новости дня: 21 сентября
Лента новостей
-
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уралом"
-
"Ренн" и "Лилль" победителя не выявили
-
"Рома" и "Наполи" добыли победы в своих матчах и другие результаты 4-го тура Серии А
-
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"
-
Зинченко выложил фото в постели со своей девушкой
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух футболистах "Тоттенхэма"
-
"Реал Сосьедад" добыл выездную победу над "Эспаньолом" и поднялся на 3-е место в Примере (видео голов)
-
Ибрагимович забил 300-й гол после наступления 30-летия
-
Главный тренер "Динамо" может уйти в отставку
-
"Шахтер" одержал восьмую победу подряд на старте чемпионата Украины
-
9
Часть игроков "Барселоны" потеряли доверие к Вальверде
-
"Спартак" определился с заменой Кононову
-
"Динамо" потерпело поражение от худшей команды РПЛ
-
В чемпионате Египта голкипер совершил двойной суперсейв
-
"Милан" может уволить главного тренера
-
Коутиньо стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы
-
"Хетафе" обыграл "Мальорку" в Примере (видео голов)
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на греческого голкипера
-
"Краснодар" разгромил ЦСКА в матче молодежного чемпионата России
-
Дзюба назначен капитаном сборной России по теннису
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1