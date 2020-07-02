Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси"
В 32-м туре АПЛ "Челси" проиграл "Вест Хэму".
"Синие" продолжают идти на четвертом месте, а "Вест Хэм" поднялся на 16-ю позицию.
"Вест Хэм" - "Челси" 3:2
Голы: Виллиан (пен), 42 - 0:1, Соучек, 45 - 1:1, Антонио, 51 - 2:1, Виллиан, 72 - 2:2, Ярмоленко, 89 - 3:2
"Вест Хэм": Фабианьски, Диоп, Крессуэлл, Огбонна, Фредерикс, Соучек, Форнальс, Антонио, Лансини (Уилшер, 68), Боуэн (Ярмоленко, 78), Райс.
"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Ковачич (Маунт, 53), Канте, Пулишич, Баркли (Лофтус-Чик, 63), Виллиан, Абрахам (Жиру, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18