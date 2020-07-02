Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси"

В 32-м туре АПЛ "Челси" проиграл "Вест Хэму".

"Синие" продолжают идти на четвертом месте, а "Вест Хэм" поднялся на 16-ю позицию.

"Вест Хэм" - "Челси" 3:2

Голы: Виллиан (пен), 42 - 0:1, Соучек, 45 - 1:1, Антонио, 51 - 2:1, Виллиан, 72 - 2:2, Ярмоленко, 89 - 3:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Диоп, Крессуэлл, Огбонна, Фредерикс, Соучек, Форнальс, Антонио, Лансини (Уилшер, 68), Боуэн (Ярмоленко, 78), Райс.

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Ковачич (Маунт, 53), Канте, Пулишич, Баркли (Лофтус-Чик, 63), Виллиан, Абрахам (Жиру, 63).

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