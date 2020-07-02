Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси"

Теги челсивест хэм юнайтед

Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси"

В 32-м туре АПЛ "Челси" проиграл "Вест Хэму".

"Синие" продолжают идти на четвертом месте, а "Вест Хэм" поднялся на 16-ю позицию.

"Вест Хэм" - "Челси" 3:2

Голы: Виллиан (пен), 42 - 0:1, Соучек, 45 - 1:1, Антонио, 51 - 2:1, Виллиан, 72 - 2:2, Ярмоленко, 89 - 3:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Диоп, Крессуэлл, Огбонна, Фредерикс, Соучек, Форнальс, Антонио, Лансини (Уилшер, 68), Боуэн (Ярмоленко, 78), Райс.

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Ковачич (Маунт, 53), Канте, Пулишич, Баркли (Лофтус-Чик, 63), Виллиан, Абрахам (Жиру, 63).

Читайте также: "Эвертон" обыграл "Лестер", "Арсенал" и "Ньюкасл" добыли разгромные победы в своих матчах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала"

Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов