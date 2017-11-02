Гол Зе Луиша не спасает "Спартак" от поражения в Севилье

Несмотря на огромный выбор для просмотра интересных и интригующих матчей в рамках второго игрового дня четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов особое внимание российского болельщика было приковано к действию на "Рамон Санчес Писхуан", где местная "Севилья" принимала московский "Спартак". Две недели назад действующий чемпион России сумел сотворить настоящее чудо, разгромив на своем поле андалузцев со счетом 5:1. Данная победа не только вошла в богатую историю московского клуба, но также и предоставила им неплохой шанс, дабы всерьез включиться в борьбу за путевку в плей-офф.

Подопечные Эдурадо Бериццо жаждали мести за унижение на "Открытие Арене", ну и само собой набранные три очка склоняли бы чашу весов уже в их пользу, потому как севильцам в отличие от "Спартака" с "Ливерпулем" доведется играть у себя дома, а не на "Энфилде". Аргентинский главнокомандующий "Севильи" выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав. В свою очередь, Массимо Каррера, даже с учетом серьезных кадровых проблем удивил тем, что с первых минут выпустил Марио Пашалича в центральную зону к привычной паре опорных Фернанандо и Денису Глушакову.

Под неистовую поддержку испанских болельщиков команды начали поединок и с первых же минут "Севилья" завладела территориальным преимуществом, "Спартак" же всей командой осел на своей половине поля. Уже в дебюте матча андалузцы обязаны были открывать счет, но Эвер Банега простил гостей, не сумев реализовать выход один на один с Селиховым. Ребята Бериццо продолжали висеть на спартаковских воротах, но вот успех "нервионцам" пришел только на 30-й минуте. Сказалась хроническая проблема москвичей – стандарты: подачу с углового результативным ударом головой замкнул Клеман Лангле.

Пропустив гол, россияне тут же имели возможность восстановить паритет. Но великолепный удар со штрафного от Фернандо в блестящем прыжке парировал Серхио Рико. После перерыва "Севилья" и не думала останавливаться и если в начале второго тайма Нолито каким-то невероятным образом не попал ворота Селихова, то спустя десять минут Банега был точен. Аргентинец красивым ударом с метров 22-х положил "кожаного" точно в дальнюю "девятку".

К чести москвичей, "спартаковцы" сумели отквитать один гол усилиями вышедшего на замену Зе Луиша, но на большее подопечных Карреры не хватило. Итак, "Спартак", хоть и с борьбой, но уступает "Севилье" и опускается на текущую третью ступеньку в квартете "Е".

"Севилья" – "Спартак" – 2:1

Голы: Лангле, 30 – 1:0, Банега, 59 – 2:0, Зе Луиш, 78 – 2:1

"Севилья": Серхио Рико, Меркадо (Коршья, 83), Кьяер, Лангле, Эскудеро, Н’Зонзи, Пизарро, Банега (Крон-Дели, 77), Сарабия (Навас, 74), Нолито, Бен-Йеддер

"Спартак": Селихов, Ещенко (Петкович, 80), Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич (Попов, 56), Глушаков, Промес, Мельгарехо (Зе Луиш, 72), Л. Адриано

Богдан Архипенко

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