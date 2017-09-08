Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над "Амкаром"

В стартовом матче девятого тура РФПЛ "Амкар" на своем поле принимал ЦСКА.

Армейцы после поражения от "Ахмата" имели небольшую паузу, связанную с играми сборных. У Гончаренко появилась возможность разобрать ошибки и лучше подготовить свою команду к ближайшим матчам в чемпионате страны и Лиге чемпионов. На игру с "Амкаром" наставник ЦСКА выставил в целом прогнозируемый состав, выделялся только Жамалетдинов. У "Амкара" в строю были все игроки, за исключением Огуде.

ЦСКА с первых минут завладел инициативой, однако до ворот "Амкара" армейцы практически не доходили. Гости применяли тактику частых забросов в штрафную, этим же отвечали и игроки "Амкара", однако навесы не становились проблемой для Акинфеева и Нигматуллина. Также у ЦСКА было несколько неплохих стандартов, но и со штрафных создать угрозу воротам не удалось. Гости продолжали топтаться на чужой половине поля, "Амкар" же такое развитие событий также устраивало, вперед пермяки не шли.

Лишь ближе к концовке Витиньо обыгрался с Жамалетдиновым и Дзагоевым, выскочил на ударную позицию, но пробил выше ворот. Следом уже Дзагоев получил пас в штрафной "Амкара" от Головина, однако пробить должным образом не сумел. Мяч полетел прямо в руки Нигматуллину.

В начале второй половины игры самый реальный момент упустил Витиньо, когда убрал мяч под себя в штрафной "Амкара", а затем пробил по воротам – Нигматуллин в прыжке вытащил мяч из угла ворот. Как оказалось, вратарь "Амкара" лишь отсрочил неизбежное: через несколько минут Дзагоев отличным пасом вывел Жамалетдинова один на один с Нигматуллиным, и молодой футболист не оставил шансов своему оппоненту. Следом Витиньо выскочил с левого края на ударную позицию, а затем пробивал с шести метров, но в створ не попал.

"Амкару" пришлось раскрываться, Гаджиев усилил игру, выпустив Гащенкова и Балановича, и последний в середине тайма должен был сравнивать счет, когда выскочил на свидание с Акинфеевым, но в ближнем бою переиграть Игоря не сумел.

ЦСКА стал играть осторожнее, сведя к минимуму возможные риски. Армейцы все реже атаковали, сосредоточившись на обороне собственных ворот, "Амкар" же в атаке совершенно не впечатлял. Кроме момента Балановича пермяки так и не создали ни одного опасного момента, в итоге ЦСКА сумел добыть важную победу и теперь может сконцентрироваться на Лиге чемпионов.

"Амкар" – ЦСКА 0:1

Гол: Жамалетдинов, 52 – 0:1

"Амкар": Нигматуллин, Зайцев, Белоруков, Конде, Идову, Комолов (Шаваев, 80), Гол (Гащенко, 66), Милькович, Рязанцев (Баланович, 58), Занев, Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин, Вернблум, Марио Фернандес, Дзагоев (Хосонов, 90), Головин, Витиньо (Чалов, 72), Жамалетдинов (Кучаев, 84).

Удаление: Идову, 90

Вячеслав Горбачев

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