Гол Жиго на 94-й минуте принёс "Спартаку" домашнюю победу над "Сочи"

Теги спартак москвафк сочисамюэль жиго

Гол Жиго на 94-й минуте принёс "Спартаку" домашнюю победу над "Сочи"

В рамках первого тура РПЛ московский "Спартак" на последних секундах матча вырвал победу над "Сочи".

Решающий гол на 94-й минуте забил французский защитник "красно-белых" Самюэль Жиго.

"Спартак" – "Сочи" - 1:0

Гол: Жиго, 90+4 - 1:0.

"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Ломовицкий (Понсе, 61), Зобнин, Бакаев, Фернандо, Ананидзе (Игнатов, 65), Луис Адриано (Мелкадзе, 79).

"Сочи": Заболотный, Цаллагов, Калугин (Кудряшов, 76), Маргасов, Набиуллин, Казаев, Бурмистров (Обухов, 67), Миладинович, Песегов, Новосельцев, Полоз (Карапетян, 58).

Не пропустите: "Урал" с трудом выиграл у "Уфы" в 1-м туре РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гризманн разочарован отношением со стороны "Атлетико"

Гризманн разочарован отношением со стороны "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов