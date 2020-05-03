Гол Зидана признан самым красивым в истории Лиги чемпионов

Французский журнал France Football признал гол бывшего полузащитника мадридского "Реала" Зинедина Зидана самым красивым в истории Лиги чемпионов.

Зидан забил гол в финальном матче Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Байером" (2:1). Хавбек отличился ударом с лета в концовке первого тайма, став автором победного гола.

Зидан выступал за "Реал" с 2001 по 2006 годы. В составе королевского клуба он становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу Чемпионов.

Видео доступно на канале UEFA в YouTube.

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