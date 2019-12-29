GOL: Змой Роналду перейдет в "Реал"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в ближайшее время вернется в "Реал".

Как сообщает испанской издание GOL, португалец вернется в Мадрид по личной просьбе президента "сливочных" Флорентино Переса.

Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год и завоевал в составе клуба 15 трофеев.

В составе "Ювентуса" Роналду провел 64 игры, забил 40 голов и отдал 15 ассистов.

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