Гола на первой минуте хватило "Алавесу" для победы над "Эспаньолом"

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Гола на первой минуте хватило "Алавесу" для победы над "Эспаньолом"

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Алавес" на своём поле одолел "Эспаньол" благодаря единственному голу Кристиана Сантоса на первой минуте матча.

"Алавес" – "Эспаньол" - 1:0

Гол: Сантос, 1 - 1:0.

"Алавес": Пачеко, Руано, Марипан, Эли, Диегес, Ману Гарсия, Пина (Медран, 67), Мубарак (Торрес, 90), Педраса, Сантос (Кркич, 82), Мунир.

"Эспаньол": Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Хурадо (Мелендо, 73), Санчес (Налдо, 46), Дардер, Хави Фуэго, Пьятти (Гарсия, 82), Баптистао, Морено.

Удаление: Эрмосо (39).

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