Голевая феерия Дании, тяжелые победы Испании и Германии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 28 марта
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
28 марта состоялись матчи 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Дания забила восемь безответных голов в ворота Молдовы и одержала крупнейшую победу в своей истории. Испания вынуждена была отыгрываться в поединке с Грузией и одержала тяжелую выездную победу. Германия на выезде не без труда победила Румынию. Украина в концовке упустила победу над Финляндией.
Группа В
Грузия – Испания - 1:2 (1:0)
Голы: Кварацхелия, 43 - 1:0, Ферран Торрес, 56 - 1:1, Ольмо, 90+2 - 1:2
Косово – Швеция - 0:3 (0:2)
Голы: Аугустинссон, 12 - 0:1, Исак, 35 - 0:2, Ларссон, 70 (с пенальти) - 0:3
Положение команд: Швеция - 6, Испания - 4, Греция - 1 (1), Грузия - 0, Косово - 0 (1).
Группа С
Болгария – Италия - 0:2 (0:1)
Голы: Белотти, 43 (с пенальти) - 0:1, Локателли, 82 - 0:2
Швейцария – Литва - 1:0 (1:0)
Гол: Шакири, 2
Положение команд: Италия, Швейцария - 6, Литва, Северная Ирландия - 0 (1), Болгария - 0.
Группа D
Казахстан - Франция 0:2 (0:2)
Голы: Дембеле, 19 - 0:1, Малый, 44 - 0:2
Украина – Финляндия - 1:1 (0:0)
Голы: Мораес, 80 - 1:0, Пукки, 89 (с пенальти)
Положение команд: Франция - 4, Финляндия, Украина - 2, Босния - 1 (1), Казахстан - 0 (1).
Группа F
Дания – Молдова - 8:0 (5:0)
Голы: Дольберг, 19 (с пенальти) - 1:0, Дамсгор, 21 - 2:0, Дамсгор, 29 - 3:0, Ларсен, 35 - 4:0, Йенсен, 38 - 5:0, Дольберг, 48 - 6:0, Сков, 81 - 7:0, Ингвартсен, 89 - 8:0
Австрия – Фарерские острова - 3:1 (3:1)
Голы: Наттестад, 19 - 0:1, Драгович, 30 - 1:1, Баумгартнер, 37 - 2:1, Калайджич, 44 - 3:1
Израиль – Шотландия - 1:1 (1:0)
Голы: Перец, 44 - 1:0, Фрэйзер, 56 - 1:1
Положение команд: Дания - 6, Австрия - 4, Шотландия - 2, Фарерские острова, Израиль, Молдова - 1.
Группа I
Албания - Англия - 0:2 (0:1)
Голы: Кейн, 39 - 0:1, Маунт, 63 - 0:2
Польша – Андорра - 3:0 (1:0)
Голы: Левандовски, 30 - 1:0, Левандовски, 55 - 2:0, Швидерски, 88 - 3:0
Сан-Марино – Венгрия - 0:3 (0:1, 0:2)
Голы: Салаи, 13 (с пенальти) - 0:1, Шаллаи, 71 - 0:2, Николич, 88 (с пенальти) - 0:3
Положение команд: Англия - 6, Польша, Венгрия - 4, Албания - 3, Андорра, Сан-Марино - 0.
Группа J
Румыния – Германия - 0:1 (0:1)
Гол: Гнабри, 16 - 0:1
Армения – Исландия - 2:0 (0:0)
Голы: Барсегян, 53 - 1:0, Байрамян, 74 - 2:0
Северная Македония – Лихтенштейн - 5:0 (1:0)
Голы: Барди, 7 - 1:0, Трайковски, 51 - 2:0, Трайковски, 54 - 3:0, Элмаз, 62 - 4:0, Несторовски, 82 (с пенальти) - 5:0
Положение команд: Германия, Армения - 6, Северная Македония, Румыния - 3, Исландия, Лихтенштейн - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3