Голевая феерия на Канарских островах: "Сельта" в гостях громит "Лас Пальмас"

В рамках восьмого тура испанской Примеры "Лас Пальмас" и "Сельта" устроили футбольный праздник с обилием забитых голов. До 76-й минуты солировали "небесные", отправившие в ворота соперника пять мячей. Однако канарцы, игравшие почти весь второй тайм в большинстве, огрызнулись, забив дважды в компенсированное время.

"Лас Пальмас" – "Сельта" - 2:5

Голы: Мор, 16 - 0:1, Аспас, 20 - 0:2, Аспас, 49 - 0:3, Эрнандес, 71 - 0:4, Аспас, 76 - 0:5, Витоло, 90 - 1:5, Реми, 90 - 2:5.

"Лас Пальмас": Чичисола, Маседо (Лемос, 62), Гарсия Сантана, Борха Эррера (Витоло, 62), Бигас, Виера, Сантана, Момо (Реми, 46), Аквилани, Таннане, Кальери.

"Сельта": Бланко, Кастро, Гомес, Кабраль, Васс, Лоботка, Эрнандес (Радоя, 80), Мор (Альварес, 55), Хосабед (Фонтас, 64), Систо, Аспас.

Удаление: Бланко (52).

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