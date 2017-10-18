Голевая феерия в Лондоне: "Челси" и "Рома" настреляли поровну
В рамках второго игрового дня третьего тура группового раунда Лиги чемпионов центральным событием было противостояние на "Стэмфорд Бридж", где местный "Челси" принимал "Рому". Англо-итальянская вывеска, если и уступала вчерашней с участием "Манчестер Сити" и "Наполи", то совсем ненамного. После двух туров "аристократы", соскучившиеся по большому европейскому турниру, набрали максимум очков, причем особняком стоит выделить победу на выезде над мадридским "Атлетико". Римляне же не сумели сломить сопротивление "матрасников", но с горем пополам справились с азербайджанским "Карабахом", что позволило "джилларосси" закрепиться на второй строчке.
К очной схватке команды роддом из имперских столиц подходили не в очень хорошем расположении духа. "Аристократы" на выходных сенсационно уступили аутсайдеру Премьер-Лиги "Кристал Пэлас", а "волки" в родных стенах капитулировали перед одним из главных конкурентов "Наполи". Кроме того, оба коллектива были обескровлены важными кадровыми потерями. Например, травмы Канте и Мозеса заставили Антонио Конте выпускать с первых минут молодого Кристенсена, при этом на позицию опорного полузащитника сместить Давида Луиза.
Команды крайне осторожно начали игру. Даже на первых минутах мяч больше держался в ногах футболистов, а первый опасный момент возник у ворот Тибо Куртуа. Перотти неплохо приложился к мячу и лондонцам крупно повезло, что мяч просвистел в нескольких сантиметрах над перекладиной. "Рома" не использовала свой шанс, за что "синие" тут же наказали: Давил Луиз воспользовался неуклюжими действиями Фасио и неотразимо закрутил сферу точно под штангу владений Алиссона.
Второго гола пришлось ждать до 37-й минуты. "Челси" продемонстрировал фантастическую реализацию, забив буквально в своем втором моменте. Удар Мораты был заблокирован, после чего мяч отлетел к Азару, который легко расстрелял бразильского кипера римлян. После 2:0, казалось, интрига была уже убита, но еще к перерыву подопечным Ди Франческо удалось отквитать один мяч. Александар Коларов разрядил свою "пушку" и не прогадал - "кожаный" прошил Куртуа.
Гол в раздевалку вдохновил гостей и с началом второй половины встречи те стали действовать более расковано. А на 64-й минуте ребята Ди Франческо сотворили шедевр. Фасо из центрального круга как рукой забросил сферу на Джеко, и босниец, не дав тому опуститься, слета пробил точно под перекладину. Как выяснилось, это было только начало, уже спустя шесть минут балканский гигант оформил дубль, привычно забив головой, тем самым перевернув все с ног на голову.
Перестрелка продолжилась, "волкам" довольствоваться победным счетом пришлось недолго. На 75-й минуте пришел черед оформить дубль Эдена Азара. Оставалось еще достаточно времени для того, чтобы одна из команд вырвала три очка, но все-таки на шести забитых голах англичане и итальянцы остановились, в итоге сохранив свои текущие позиции в группе "С".
"Челси" – "Рома" – 3:3
Голы: Давид Луиз, 11 – 1:0, Азар, 37 – 2:0, Коларов, 40 – 2:1, Джеко, 64 – 2:2, Джеко, 70 – 2:3, Азар, 75 – 3:3
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста (Рюдигер, 77), Фабрегас, Давид Луиз (Педро, 57), Бакайоко, Алонсо, Азар (Виллиан, 80), Мората
"Рома": Алиссон, Бруно Перес, Фасио, Жуан Жезус, Коларов, Наингголан, Гоналон, Строотман (Флоренци, 83), Жерсон (Пеллегрини, 74), Перотти (Эль-Шаарави, 88), Джеко
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча ЦСКА - "Базель" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Северное противостояние: "Зенит" принимает "Русенборг"
-
Первая часть украино-германского противостояния: "Заря" принимает во Львове "Герту"
-
Гол Рэшфорда позволил "Манчестеру Юнайтед" добыть три очка в игре с "Бенфикой"
-
В меньшинстве и без проблем: удаление Пике не помешало "Барселоне" обыграть "Олимпиакос"
-
Первое швейцарское поражение: ЦСКА уступил "Базелю"
Лента новостей
-
Аллегри: "Нам не хватает свежести"
-
Боатенг: "Видно, что футболисты "Баварии" получают наслаждение от футбола"
-
Эмери: "Мы прекрасно начали матч, но затем потеряли нити игры"
-
Конте: "Думаю, решение изменить игровую схему не оправдало себя"
-
Роджерс: "Могли обыгрывать "Баварию"
-
Перес: "Назначив Зидана главным тренером, мы изменили будущее команды"
-
Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"
-
Северное противостояние: "Зенит" принимает "Русенборг"
-
Первая часть украино-германского противостояния: "Заря" принимает во Львове "Герту"
-
Гризманн: "У "Атлетико" есть еще три матча в Лиге Чемпионов"
-
Наставник "Базеля": "Мы гордимся победой над ЦСКА"
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Рэшфорда
-
Азар: "Выигрывая дома 2:0, нужно доводить матч до победы"
-
Головин: "ЦСКА не хватило креативности"
-
Алексей Березуцкий: "Если будем также играть, как сегодня, то о никаких шансах на выход из группы и речи быть не может"
-
Гончаренко: "ЦСКА очень плохо провел первый тайм"
-
"Челси" в третий раз в своей истории упустил преимущество в два мяча в Лиге Чемпионов
-
Английские клубы одержали 11 побед в Лиге Чемпионов при четырех ничьих, ни разу не проиграв
-
Джеко: "Челси" реализовал все три своих момента в матче с "Ромой"
-
ЦСКА не нанес ни одного удара в створ ворот "Базеля"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Базель
|2
|3
|3
|ЦСКА Москва
|2
|3
|4
|Бенфика
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|3
|3
|Селтик
|2
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|2
|6
|2
|Рома
|2
|4
|3
|Атлетико Мадрид
|3
|2
|4
|Карабах
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|2
|6
|2
|Спортинг Лиссабон
|2
|3
|3
|Ювентус
|2
|3
|4
|Олимпиакос Пирей
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|5
|2
|Спартак Москва
|3
|5
|3
|Севилья
|3
|4
|4
|Марибор
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|6
|3
|Наполи
|3
|3
|4
|Фейеноорд
|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|3
|9
|2
|РБ Лейпциг
|3
|4
|3
|Порту
|3
|3
|4
|Монако
|3
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|3
|7
|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|3
|1
|4
|АПОЭЛ
|3
|1